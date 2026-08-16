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騎機車載女童酒後超速撞車 女兒死父判10年8月

中央社／ 高雄16日電

陳姓機車騎士酒後載6歲女兒行經高雄一處路口時超速，與一部汽車發生碰撞，造成其女兒身亡，經雄院審理，陳男遭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪處10年8月。可上訴。

高雄地方法院判決書說明，陳男民國113年間在住處飲用6瓶500毫升啤酒後，無照騎乘機車接送6歲女兒放學，並違反交通安全規則使女兒站立在機車前踏板處，且未使女兒配戴安全帽，沿高雄市苓雅區成功一路由北往南方向行駛。

判決書提到，陳男行經成功一路與海邊路口時，未遵守該路段時速40公里的法定限速，以時速約60.1公里速度超速行駛，在該路口與一部左轉汽車發生碰撞，陳男女兒受重傷身亡，經警方檢測，陳男吐氣酒精濃度達每公升0.98毫克。

此案由國民法官全體參與審判。判決書指出，陳男109年間已因酒駕行為遭有罪判決確定，10年內又因此案酒後駕車行為致人於死，陳男是犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪。

國民法官認為，陳男有多次酒駕犯罪前科，仍無視法律規定再犯此案，可證明其主觀違法意識極為強烈，再者，陳男明知須騎車接送女兒放學，卻罔顧子女安全而執意大量飲酒，且搭載女兒時，明知機車貨架上掛有安全帽可供配戴，卻仍不使女兒戴上安全帽，並於泥醉狀態下超速行駛，可見陳男主觀上對其至親骨肉生命安全毫不在意。

國民法官審酌，陳男嚴重違反保護子女職責，另外，陳男除多次酒駕外，還有偽造文書、販賣毒品等前科，並曾擔任詐欺集團出金車手，其素行顯然不佳，而此案調解僅具形式，實質上並未能彌補陳男犯罪所生巨大損害，也無從認定取得被害人家屬寬宥，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處10年8月徒刑。可上訴。

女童 機車 女兒

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