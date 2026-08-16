鬧區噴辣椒水 警辦他無故帶危險物品 法官說帶辣椒水無罪 亂噴才有罪

羅姓男子酒後在基隆市鬧區噴光2瓶辣椒水，害人咳嗽、流淚。警方依無正當理由攜帶化學製劑送辦。法官審理後指出，羅男持辣椒水防身，並非無正當理由，但隨意噴灑辣可能危害他人，改依社會秩序維護法發射有殺傷力物品罪，處罰鍰2千元。

25歲羅姓男子與友人喝酒作樂後，5月31日近午與朋友在基隆廟口夜市入口區嬉鬧時，拿出兩瓶辣椒水周周邊噴灑，路人爭相躲避。

羅男把兩瓶辣椒水噴完後，就地棄置空瓶並搭計程車離開。辣椒水氣味隨風飄散，附近街區都可聞到刺鼻氣味，部分店家屋內也皮波及，造成民眾咳嗽、流淚等不適症狀。

警方調閱道路監視器，有看到羅男噴灑畫面，並以車追人，查出羅男身分後，在南榮路他的住家，將其帶回調查後，依涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」，將全案移送基隆地方法院裁處。

法官審理後指出，羅男攜帶辣椒水作為防身使用，並非無正當理由。辣椒水屬化學製劑，若朝人發射，可能刺激眼睛、呼吸道、皮膚，造成流淚、疼痛及暫時性失明症狀，屬有殺傷力物品。因此羅男行為應以社會秩序維護法第63條第1項第4款，「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」論罪，並判處羅男罰鍰2千元。