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她發文罵男生「很渣」挨告...刪文道歉求和解均遭拒 法院不給緩刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

杜姓女子在社群媒體Threads發文「現在的男生真的都很渣」並附上男子社群媒體帳號截圖及對話紀錄，男子報警提告並不接受道歉及安排和解，請法院從重量刑；杜女發文5小時就刪文，希望捐公益金獲得緩刑，法院依妨害名譽罪判處罰金3千元。不予宣告緩刑。可上訴。

判決引用台南地檢署起訴書指出，杜姓女子今年1月在台南市安南區住處，於Threads上發文「現在的男生真的都很渣有交3年女友還玩交友軟體，被我抓到才來搞封鎖有夠好笑！！女生們遇到這個人要注意」，相關文字內容同時附上一名男子的社群媒體Instagram頁面截圖與對話紀錄截圖。

男子發現女子發文後報警提告，杜女在發文後5小時左右就刪除貼文，並向男子道歉，並希望能夠商量和解，但該名男子不接受，也拒絕接受調解，堅持讓杜女接受法律制裁；檢方偵訊時，杜女承認犯行，依妨害名譽罪提起公訴、聲請簡易判決處刑。

檢方指出，涉及私德的誹謗言論，既與公共利益無關，則客觀上實欠缺獨厚表意人的言論自由，此時自應完全退讓於被指述者名譽權與隱私權的保護，無從依刑法第310條第3項前段規定阻卻違法餘地，自應以散布文字誹謗罪責論處；台南地院審理時，杜女認罪，希望能獲得緩刑。

法院指出，男子未婚，因此事遭毀損名譽，向法院表明沒有和解意願、請依法判決並從重量刑，同時並不要給杜女宣告緩刑等意見；杜女則再具狀說明貼文目的主要是想提醒其他女生，如果判有罪，即使是罰金1千元都是過重，她願意支付公益金，請求法院酌減其刑、給予緩刑。

法院認為，酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用；本案綜合考慮杜女貼文對男子私德指摘程度、擴散效應及對男子影響，認為酌減其刑及緩刑宣告均無理由。

法院審酌，考量杜女行為動機、貼文持續時間、沒有前科及其犯罪目的、手段、所生危害，智識程度、生活狀況等，依犯散布文字誹謗罪判處罰金3千元；因本案並未和解，參酌男子意見及所提對話紀錄截圖，不給予緩刑宣告。

杜姓女子在社群媒體Threads發文「現在的男生真的都很渣」並附上男子社群媒體帳號截圖及對話紀錄，法院依妨害名譽罪判處罰金3千元。聯合報系資料照
杜姓女子在社群媒體Threads發文「現在的男生真的都很渣」並附上男子社群媒體帳號截圖及對話紀錄，法院依妨害名譽罪判處罰金3千元。聯合報系資料照

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