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國民法官上路來最重判決 無照父灌6瓶啤酒害死6歲幼女重判10年8月

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國民法官上路來最重判決 無照父灌6瓶啤酒害死6歲幼女重判10年8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子曾因酒駕多次遭判刑，甚至被吊銷駕照，卻沒記取教訓。2024年11月間，在家中狂飲6瓶啤酒後騎車接6歲女兒放學，在高雄市成功一路、海邊路口撞上汽車，女兒因未戴安全帽傷重不治，國民法官依酒駕致死罪，重判陳男10年8月，成為2023年國民法官制度上路來，量刑最重一例。

判決指出，2024年11月20日下午，陳男預計下午4點去學校接女兒放學，卻仍在家灌下6瓶500毫升的啤酒，接到女兒後，機車明明有準備安全帽，卻未給女兒戴上，僅讓女兒在在前踏板上路。

當天下午4點多，陳男行經苓雅區成功一路與海邊路口時，當時正好對向林姓男子駕車準備左轉，陳男因閃避不及，以時速60公里撞上林男轎車，6歲女兒當場被拋飛重摔，急救後不治。

警方到場實施酒測，陳男吐氣酒精濃度高達每公升0.98毫克，幾乎達爛醉程度，雖然陳事後留在現場，但檢察官認為他是受傷，不是真心懊悔，依酒駕致死罪嫌提起公訴，並交由國民法庭審理。

高雄地院國民法庭開庭時，陳男在庭上聲淚俱下，向國民法官自承「我知道我害死了我的女兒，我也很捨不得，我真的很愛我女兒，請求社會大眾原諒、我自己也無法原諒我自己，畢竟是一個小生命，希望能再給我機會。」

但陳妻在國民法庭上則撕開陳男面具，稱她當初與陳男簽下調解書，只是因為「反正他也賠不出錢」，實質上根本沒有原諒，「我心裡是恨他的！」

國民法官認為，陳男身為人父，非但未盡保護責任，明知要接孩子卻執意大量飲酒，更是將親生骨肉推向極度險境，主觀惡性極重，認為他僅符合自首減刑規定，不適用「情堪憫恕」二次減刑。

國民法庭考量陳男有多次酒駕前科且有入監紀錄，另有擔任詐騙集團車手、販毒等前科紀錄，素行顯然不佳，身為人父，非但未盡保護責任，明知要接孩子卻執意大量飲酒，毫不在意親生骨肉安全，主觀惡性極重，依酒駕致死罪重判10年8月。

國民法庭2023年上路實施以來，根據司法院判決系統，酒駕致死部分已由國民法官做出33件判決，陳男判刑10年8月，為國民法庭針對酒駕致死單一罪行量刑最重一例。

陳姓男子2024年11月21日下午4時9分許，騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路（紅圈處），撞及林姓男子左轉的轎車，2人重摔落地，女童因未戴安全帽送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓男子2024年11月21日下午4時9分許，騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路（紅圈處），撞及林姓男子左轉的轎車，2人重摔落地，女童因未戴安全帽送醫不治。記者石秀華／翻攝

陳姓男子2024年11月21日下午4時9分許，騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路（紅圈處），撞及林姓男子左轉的轎車，2人重摔落地，女童因未戴安全帽送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓男子2024年11月21日下午4時9分許，騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路（紅圈處），撞及林姓男子左轉的轎車，2人重摔落地，女童因未戴安全帽送醫不治。記者石秀華／翻攝

陳姓男子昨天下午4時9分許騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路，撞及林姓男子左轉的轎車，2人重摔落地，女童因未戴安全帽送醫不治，陳重傷住院，國民法官依酒駕致死罪，重判陳男10年8月。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天下午4時9分許騎機車載6歲女兒行經高市苓雅區成功一路，撞及林姓男子左轉的轎車，2人重摔落地，女童因未戴安全帽送醫不治，陳重傷住院，國民法官依酒駕致死罪，重判陳男10年8月。記者石秀華／翻攝

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