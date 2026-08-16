嘉義男明知不能轉租仍配合當「店長」遭趕攤求償17萬敗訴

嘉義縣某市場發生攤位轉租糾紛，張姓男子明知王姓女子未取得原出租人同意，仍承租攤位，雙方還約定對外宣稱是「合作關係」，張男更自稱「店長」。9個月後轉租被發現，張男遭要求搬離，因而對王女提告求償17萬元；嘉義地院認為，他明知轉租風險仍承租並配合掩飾，不能事後將相關損失全數要求王女負擔，判決敗訴。可上訴。

據判決書，王女原承租嘉義縣朴子市第一市場某攤位，2024年11月20日與張男簽約，將攤位及營業設備轉租給張男，租期1年，每月租金3萬5000元、押金8萬元。張男自同年12月開始使用攤位營業，直到2025年9月被原出租人陳男發現違反轉租約定，要求搬離。

張男主張，租約明定王女應取得所有權人允許轉租，王女沒有取得同意卻將攤位租給他，導致生意無法繼續，因此要求返還押金8萬元，並就招牌、水電工程、搬遷、營業損失及精神慰撫金等提告求償17萬元。

不過法院檢視兩人簽約前的LINE對話發現，王女曾告訴張男，原出租人「只對我而已」，要求若外界詢問，就說兩人是合作關係；張男不但回覆「沒問題」，還表示「我對外都說，我是你的店長」。張男也在審理時承認，簽約時知道王女是轉租人。法院因此認定，他主觀上已知道王女未經原出租人同意轉租，仍決定承租，不能事後要求王女負擔因此產生的全部損失。

至於8萬元押金，法院認定張男積欠2025年8月租金3萬5000元；9月雖未使用整月，因此租金按7天計算為8167元，扣除兩筆租金後，押金原本還剩3萬6833元。不過王女另曾代墊電費、水費、電信及保全等費用，法院認定可抵銷的金額已超過剩餘押金，因此張男仍無款項可取回。

張男另要求1萬5000元精神慰撫金，法院認為這起事件屬租賃契約及財產權糾紛，並非身體、健康、名譽、自由等人格權遭侵害，不能因租賃糾紛造成壓力、不安，就據此請求精神慰撫金。最後判決張男請求17萬元及利息均無理由，全數駁回，訴訟費用由張男負擔，全案仍可上訴。