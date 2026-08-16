獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬遭聲押 犯罪手法曝光 坦言對不起長官

台北市刑大科技犯罪偵查隊長陳冠良，涉及幫轉任房仲的前刑事局學長吳政祐查詢個資，外洩上百筆資料，並從中收賄百萬元，台北地檢署昨天指揮市刑大搜索約談陳男與吳男到案，檢察官認為陳男、吳男涉犯貪汙重罪，且2人有高度串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院預計下午召開羈押庭。

據了解，陳冠良與吳政祐過去是刑事局偵三隊同事，吳男交往複雜，約5年前離職轉任房仲，吳男疑為開拓客源，請託辰男利用職權幫忙查詢特定房產所有權人個資，陳男為避免露餡，竟利用平日與他有高度互信基礎的檢察官信任，以發函查詢案件方式，夾帶吳男要查詢的個資，檢察官誤以為這些對象是嫌疑人，因而用檢察系統幫忙查詢，陳男取得資料後轉交吳男，再收取報酬。

檢察官上周發現陳冠良查詢多筆個資與案件無關，詢問陳男是怎麼回事，陳男發現紙包不住火，主動向市刑大大隊長報告，並口頭表達請辭，但一切為時已晚。北市刑大獲悉後認為事態嚴重，旋即報請北檢指揮偵辦，檢警昨天火速前往陳男與吳政祐住家搜索，查扣手機等電磁紀錄，全案從立案到偵查不到5天時間。

據指出，陳冠良發現東窗事發後，向上司坦言是授受席學長請託，不得已才這麼做，直言「對不起長官」，希望請辭負責。但檢警查出，陳冠良欺瞞檢察官查詢100多筆個資，且收賄超過100萬，北市警察局長林炎田要求嚴辦，務必查明真相，釐清吳政祐柴尋個資與炒房有無關聯。

陳冠良外型高大帥氣，是警界明日之星，2023年刑事局偵破最大安毒走私案，非法槍枝及組織犯罪等重大案件，愛爾麗集團總裁常如山還致贈刑事局50萬元破案獎金，當時負責受領者就是陳冠良，雙方並合影留念，沒想到如今2人均身陷官司，分別遭羈押與聲押，令人不勝唏噓。

吳政祐過去是刑事局2線3星警官，陳冠良年輕時投入刑事工作，由吳男帶領辦案，兩人多年來維持師徒情誼，吳男近年退休轉往房仲，陳男在刑事局現亮眼，去年韓偵辦過醫療器材弊案，之後升任北市刑大科偵隊長，長期與檢方合作辦案，獲得檢察官信任，沒想信任竟換來陳男的背叛，利用發函調查案件，暗中夾帶欲查詢的個資，藉此魚目混珠蒙騙檢察官。

檢警掌握，陳冠良自今年3月起，多次不當查詢民眾資料，初步清查有上百筆資料交給吳政祐，吳政祐交付的賄款，背後是否還有藏鏡人，是檢警要追查的重點。檢方15日指揮警政署政風室、北市警政風室、督察室及刑大等單位同步執行搜索，拘提陳男、吳男到案，追查金流來源。