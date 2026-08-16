新竹男當妻面喊「開法拉利載妹兜風」還密貸500萬 結髮37年慘被休

新竹陳姓男子結婚37年，在友人聚會時當著妻子的面稱要開法拉利載女性友人去兜風，引發妻子不滿，震怒下分房冷戰，事後陳男又被妻子抓到拿房子就貸鉅款且說不出用途，最終妻子怒提告休夫；新竹地院審理終結，認為陳男完全不尊重妻子，判准離婚。

經查，陳男妻子說，她與陳男於1989年結婚，2018年陳男某次與友人聚會，竟當著她的面與女性友人說曖昧話，指要開法拉利載對方出去玩，她認為未受尊重，與陳男吵架冷戰，且開始分房，事後她想溝通破冰，對方卻認為沒啥好說的拒絕，也未關心她的心情，之後遭遇疫情，她失業無收入，陳男也不願支付生活費或關心她，讓她心寒。

陳男妻子說，前年她無意中發現陳男以兩人住所貸款500萬元且不願說出用途，陳男指說房子是自己的，她無權過問，以及其為預防她提離婚而特意增加負債等語，讓她失望透頂，夫妻兩人雖分房多年，她仍持續照顧婆婆至百年歸天，沒想到陳男竟隱瞞鉅額借貸，讓她憤而休夫。

法官認為，陳男隱瞞房地向銀行貸款數百萬元，且不願意透露用途，未尊重配偶地位，且分居後亦未採取任何具體措施以挽救瀕臨破裂的婚姻生活，已無相互扶持共同建立和諧美滿家庭真意，夫妻共營家庭生活的誠摯情感及互信基礎已失，婚姻關係名存實亡，因此判准離婚。