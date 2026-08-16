彰化男開價30萬賒帳賣槍彈？二審逆轉改認「出借」判9年

彰化縣陳姓男子非法持有制式手槍與大批子彈，涉以30萬餘元將槍彈交給友人，因對方賒帳未付款，法院審理時，陳男辯稱「對方沒給錢，槍只是借他的」，但因有證人指證，依販賣改造手槍等罪，判刑1年，案經上訴，台中高分院審認，此案認定陳男販售槍支的事證不足，改以非法出借非制式手槍罪，判刑7年8月，其餘駁回，定應執行刑9年，併科罰金27萬元。

判決指出，陳姓男子取得克拉克制式手槍、改造手槍、空氣長槍及數百發子彈後，在2024年5月間委託友人藏放於倉庫，同年6月間，陳男為將2把改造手槍、6發子彈交付黃姓通緝犯子，開價30萬餘元。

二人相約在墓地靈骨塔前交槍，黃男賒帳取走槍彈，警方在前年9月另案查獲該批槍彈，在2025年1月循線查扣其餘藏匿槍彈，檢警共查扣制式手槍、改造手槍與逾200發具殺傷力子彈。

檢方偵查後，依非法持有制式手槍、非法販賣非制式手槍等罪，將陳男起訴。

彰化地院審認，陳男開價30萬餘元具營利意圖，縱使賒帳未付款仍屬販賣，依非法持有制式手槍罪判刑7年6月、販賣非制式手槍罪判刑8年，應執行10年，併科罰金30萬元。

陳男不服提起上訴，主張黃男自始未付款，雙方純屬借槍而非買賣，一審量刑過重請求撤銷改判。

台中高分院近日審結，認定此案有關陳男販售槍支的罪證不足，僅有證人證述，撤銷原判決販賣部分，改依非法出借非制式手槍罪判刑7年8月、併科罰金8萬元；另持有制式手槍部分駁回上訴，應執行9年，併科罰金27萬元，全案仍可上訴。