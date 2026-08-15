北市刑大科偵隊長栽在「師徒情」 涉洩個資給退休警師父遭聲押免職

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊長陳冠良，疑「幫師父查個資」栽跟斗，陳涉嫌從今年3月起，利用警用系統查詢民眾個資，提供給已退休、目前從事房仲業的前刑事局警官吳政祐；由於吳是陳冠良踏入警界時，帶他學習辦案的「師父」，陳疑似被師徒情牽絆，因此鑄下大錯。檢警懷疑兩人間存在對價關係，15日早上拘提兩人，檢察官複訊後均聲請羈押禁見。

吳政祐過去是刑事局2線3星警官，陳冠良年輕時投入刑事工作，由吳帶著辦案，兩人多年來維持師徒情誼，吳近年退休後轉往房仲相關工作，陳則一路升任北市刑大科偵隊長，未料如今這段多年交情，如今卻變調成為檢警追查焦點。

檢警掌握，陳冠良疑自今年3月起，多次透過警用系統查詢民眾資料，疑有數十筆以上資料交給吳政祐；至於吳為何需要這些個資、是否與房仲業務有關，還需要進一步調查。

台北市警察局定期勾稽員警查詢個資紀錄時，發現陳冠良的查詢數量及時間異常，循線比對後，向上通報並報請台北地檢署指揮偵辦。

由於陳冠良擔任科偵隊長，身分及職務敏感，全案由台北地檢署指揮，結合警政署政風室、北市警政風室、督察室及刑警大隊等單位調查，15日上午同步執行搜索及拘提，將陳、吳兩人帶回釐清，兩人移送北檢後，檢察官複訊認為有羈押必要，均向法院聲請羈押禁見。

吳政祐過去曾任刑事局偵查第九大隊第三隊副隊長，昔日同僚形容辦案積極、擅長布線；但他曾兩度因酒惹禍；20餘年前他赴台中辦槍毒案件時，酒後在車內睡著，車門未鎖，警槍遭歹徒偷走，事後遭記過調職。2016年在台北酒駕遭逮，酒測值每公升0.56毫克，依公共危險罪嫌送辦。

北市警初步認定，陳冠良涉嫌貪污、洩密及違反個人資料保護法，北市刑大緊急召開考績會，一次記陳兩大過，報請警察局逕予免職。