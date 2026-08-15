北市刑大科偵隊長涉洩個資給房仲友人 遭拘提、記2大過免職

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊長陳冠良，涉嫌利用職務查詢民眾個資，並將資料提供給一名疑似從事房仲業的吳姓友人，據了解查詢數量至少數10筆以上，並疑有對價關係。北市警今年清查、勾稽員警查詢紀錄時發現異常，隨即報請台北地檢署偵辦，並由警政署政風室等單位共同調查，今天拘提陳冠良及吳姓男子到案。兩人經檢察官複訊後，遭聲請羈押禁見。

據了解，案件時間點疑可追溯至今年3月，陳冠良涉嫌多次利用職務系統查詢個人資料，再提供給吳姓友人使用。由於涉及資料筆數不少，北市警在內部勾稽查詢紀錄時發現異常，進一步比對後主動報請檢方指揮偵辦。

北市警表示，由於陳冠良擔任科偵隊長，職位敏感，全案由台北地檢署指揮，並結合警政署政風室、北市警政風室、督察室及刑事警察大隊等單位，15日早上執行搜索與拘提。陳員及吳姓共犯移送台北地檢署複訊，檢方認為有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

檢警初步認定，陳員涉嫌貪污、洩密及違反個人資料保護法；至於究竟提供哪些個資、吳男取得資料後如何使用，以及兩人之間是否有其他利益交換，將是檢方後續追查重點。

刑警大隊今天也立即召開考績會，決議將陳冠良一次記二大過，報請警察局逕予免職。北市警表示，案件由警方內部自檢發現，後續仍將配合檢方持續追查個資流向及是否涉及對價關係。