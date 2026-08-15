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砂石車撞死人判無罪 公路局車鑑會報告曝死者犯兩項疏忽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮89歲蔡姓婦人3年前穿越鹿和路，被砂石車當場輾斃。彰化地方法院審結，認為蔡婦未依規定行走行人穿越道，且突然進入車道，張姓駕駛難以預料和防範，判處無罪。可上訴。

判決書表示，蔡婦民國112年12月19日上午10點多行經鹿和路三段，被綠燈穿越620巷口的砂石車撞擊，頭顱破裂、胸廓粉碎性骨折，當場因創傷性休克死亡。

案發後，檢方依據張姓駕駛人、道路監視器與行車紀錄器畫面、車輛行車事故鑑定報告等證據，認定駕駛人停等紅燈，交通號誌轉換為綠燈，他未在起駛前確實查看右照地鏡與右側照鏡，涉有刑法過失致死罪嫌。

張姓駕駛人否認過失，強調已遵守交通規則，事故主因為蔡婦闖紅燈、違規穿越道路。公路局車鑑會（車輛行車事故鑑定會）鑑定及覆議會均一致認定張姓駕駛人無肇事因素，理由在於蔡婦未依規定穿越道路，且在綠燈起步時突然變向進入車道，張姓駕駛人難以預料及防範的突發狀況。

法院審理認為，張姓駕駛人在綠燈亮起後2.142秒才開始移動車子，扣除鬆開煞車、踩踏油門的反應與機械作動時間，實際可供觀察時間僅約1.5至1.8秒，在有限時間內需完成多處鏡面檢視，蔡婦未依規定行走行人穿越道，並在綠燈後突然改變方向進入車道，被告難以預料及防範。法院因證據不足，無法確信張姓駕駛人犯罪，判決無罪。

彰化地方法院認為蔡婦未依法行走行人穿越道，且忽然轉入車道，張姓砂石車司機不及猝防，因此判處張姓司機無罪。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院認為蔡婦未依法行走行人穿越道，且忽然轉入車道，張姓砂石車司機不及猝防，因此判處張姓司機無罪。記者簡慧珍／攝影

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