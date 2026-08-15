獨／台中女韓粉侵占儲蓄互助社3109萬！豪砸200多萬支持「韓家園」

台中某儲蓄互助社驚傳遭侵占3000多萬元，陳姓員工趁內部管理鬆散，6年來冒用200多名社員名義貸款、挪用資金，陳除侵吞款項繳個人卡費，還將其中至少230萬多元用於她參加立法院長韓國瑜支持團體「韓家園」活動，檢方統計陳女共挪用3109萬元，依詐欺、業務侵占等罪嫌起訴她。

檢調查，陳婦（67歲）2013年8月至2024年5月擔任該互助社專職人員，辦理社員存股金、借款、還款、傳票製作及登帳，她卻利用股金內貸款採事後追認，及互助社帳務管理鬆散等漏洞，2018年至2024年冒用200多名社員名義，辦理256筆股金內貸款或專案無息股金內貸款。

檢調指出，陳婦冒用社員名義辦理貸款，並以社員股金內貸款為名開出72張支票，經銀行出帳1665萬元存入她戶頭，並將57萬7060元拿去繳卡費，並轉帳193萬3000元支付韓家園活動廠商，再提領現金1415萬元，部分也用於韓家園活動。

陳並以社員名義冒貸，現金撥款侵占社款806萬7541元，還會先挪用現金再開立假支票並以社員貸款名義沖帳，得手600萬1942元。

檢調也發現，陳2023年、2024年擅自以互助社代理人名義到銀行匯款，將28萬4000轉到指定戶頭作為韓家園雙十活動餐費、轉出4萬元作為韓家園活動氣球布置費，再轉4萬8000元為向台北市政府租用二二八和平公園舉辦音樂會活動規費、保證金，共侵占37萬2000元。

檢方訊時，陳女坦承冒用社員名義貸款，2024年國稅局要查帳，自己為免被發現就以沖銷社員借款，也有拿錢繳自己卡費、支付韓家園活動費用；互助社理事長證稱，2024年查帳發現陳挪用款項，多名社員也表示沒有授權、辦理貸款，並有相關金流可佐。

檢方統計，陳將冒貸所得款項挪為己用，或用於她參加韓國瑜支持團體「韓家園」活動，及繳私人信用卡費，金額一共高達3109萬1483元，偵結依詐欺、業務登載不實、業務侵占等罪嫌起訴她，犯罪所得3109萬1483元向法院宣告沒收。