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震撼彈！彰基前院長郭守仁涉背信、洗錢 醫界大老聲押獲准

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扔下震撼彈…彰基前院長郭守仁涉背信、洗錢 醫界大老遭羈押禁見

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院前院長郭守仁，被檢舉任內涉嫌與前副院長賴建文、劉姓醫療器材設備商等人，在未經同意之下設立子公司，彰化地檢署指揮警調等單位發動大規模搜索，帶回郭守仁等人查證，經訊問後認涉犯背信、業務侵占、及修正前洗錢防制法的洗錢等罪，彰化檢方向彰化地方法院聲押禁見獲准。

據了解，郭守仁任內充實彰基院內設施設備、進行多項工程，為「節省開銷」成立多家子公司直接向源頭採購，降低彰基發展成本，但子公司未獲高層同意及簽署認可，值得注意的郭守仁執掌彰基期間醫院未大幅獲利甚至有的年度小額虧損，產生郭守仁成立子公司居間牟利的傳聞卻始終沒定論，疑似掌握第一手資料的特定人士檢舉，成為壓垮郭守仁的最後一根稻草

彰化檢方今指出，郭守仁民國97年至106年任職下稱彰基院長，107至108年協同總院長期間涉嫌和前副院長賴建文、劉姓醫療器材設備商等人，共同對彰基醫院進行背信等案件。彰檢主任檢察官李秀玲、檢察官廖偉志本（8）月12日指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、南投縣調查站、警政署刑事警察局第六大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊，會同財政部中區國稅局到彰基等30處所發動搜索、帶回郭守仁等人查證。

檢察官訊問後，認郭守仁、賴建文及劉姓廠商等3人涉犯刑法第342條背信、第336條業務侵占及修正前洗錢防制法第14條洗錢等罪嫌重大，並有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯及證人之虞，認有羈押之必要，本月13日向彰化地方法院聲請羈押獲准，並禁止接見通信。

彰化基督院醫院前院長郭守仁擔任院長9年多期間，在彰化<a href='/search/tagging/2/醫界' rel='醫界' data-rel='/2/237344' class='tag'><strong>醫界</strong></a>頗有影響力。 聯合報系資料照
彰化基督院醫院前院長郭守仁擔任院長9年多期間，在彰化醫界頗有影響力。 聯合報系資料照

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