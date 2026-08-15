桃園地下廢土廠排毒水汙染農地 紘鼎負責人重判5年2月、科罰300萬

桃園紘鼎開發工程公司涉嫌經營地下廢土廠，私設管線排放含有重金屬超標廢汙泥水，2022年間遭查獲，桃園地院依水汙染防治等法，昨將陳姓負責人重判5年2月、科罰300萬元，紘鼎、路達2公司合併科罰共300萬元；其餘6員工分別判處3年10月至1年不等徒刑，可上訴。

檢警調查犯罪事實顯示，紘鼎開發工程公司負責人陳利達未取得相關許可，卻在蘆竹區台61線濱海公路旁租地、架設鐵皮圍籬，設置地下廢土工廠清理廢棄物。陳男等人利用夜間收運廢棄物，將含水率較高的廢棄物倒入汙泥池處置後，再透過私設暗管將洗滌沉澱後仍含有超標重金屬、有害健康的毒廢水，長期非法排放至鄰近溝渠與農田水利管道。

檢警環聯手合作，透過科技設備長期蒐證，於2022年8月24日夜間發動搜索，查獲海湖廠區違法堆置廢棄物，調查發現廠區自2021年11月起即私設管線，並偷偷排放含有害健康物質、且超過水汙染防治法規定放流水標準的汙泥，至於含水率較低的廢棄物則先行堆置，之後再載運、回填其他地方。

全案於2022年12月30日偵結，依水汙染防治法、廢棄物清理法等罪嫌起訴陳利達及其6名員工、3名把風少年（移送少年法庭），並查扣紘鼎公司及陳利達名下現金164萬1510元、汽車1輛、砂石車10輛、土地2筆及房屋3筆。

法院審理時，除受僱的吳男子承犯行外，其餘包括公司負責人陳利達、沈性監督人等被告於起訴後均否認犯行。法官依現場稽查紀錄、檢測數據及被告於偵查中之自白，認定犯罪事證明確。法院考量海湖廠區運作具有持續性、分工性及規避查緝手段，對環境危害重大，依法判處陳利達5年2月併科罰金300萬元。

另負責監督策劃的沈男判處3年10月、詹姓員工2年4月、賴姓員工1年8月；坦承犯行的吳姓員工判1年10月，緩刑4年，支付公庫10萬元、義務勞務100小時、2場次法治教育課程；汪姓及許姓員工則依修正前廢棄物清理法分別判處1年4月及1年。法人紘鼎開發工程公司及路達交通公司分別被科以200萬元與100萬元罰金。許、汪姓員工被控排廢水部分因舉證不足，不另為無罪諭知。全案仍可上訴。

紘鼎開發設地下廢土工廠案，桃園地院將陳姓負責人重判5年2月、科罰300萬元，2法人合併科罰共300萬元；其餘6員工分別判處3年10月至1年不等徒刑，可上訴。圖／桃園市環保局提供

紘鼎開發工程公司涉嫌私設暗管，偷排重金屬超標有毒廢水，桃園地院審結，將陳姓負責人重判5年2月、科罰300萬元，2法人合併科罰共300萬元；其餘6員工分別判處3年10月至1年不等徒刑，可上訴。圖／桃園市環保局提供