鑽「新楓之谷」漏洞狂轉蛋遭封號 女玩家怒告網友索賠62萬

由遊戲橘子代理的「新楓之谷」2023年11月舉辦「星夜馬戲團in玩具城」系列活動，卻遭玩家鑽系統漏洞Bug突破轉蛋次數限制，高雄一名吳姓女玩家發現漏洞後自行操作，隨後又將帳密交給柯姓網友協助「刷道具」，導致遊戲帳號遭永久封鎖，吳女氣得向柯男提告索賠62萬餘元，但法官認為與柯男無關，判吳女敗訴。

判決書指出，「新楓之谷」於2023年11月間舉辦「星光（夜）馬戲團 in 玩具城」活動，其中「幸運糖果！」轉蛋機原本規定玩家每天收集道具後僅能轉蛋3次，然而11月23日凌晨系統發生漏洞，玩家只要登出再登入，即可重複操作轉蛋。

吳女主張，柯男於當天凌晨3時許向她借用帳號，未經同意以違規方式操作轉蛋機達921次，導致她的帳號遭遊戲公司判定嚴重違規而永久鎖定。她強調該帳號歷年來累計儲值62萬7525點，等同新台幣62萬7525元，價值極高，柯男故意以背於善良風俗之方法侵害其財產權，應全額賠償。

柯男抗辯，是吳女先發現漏洞並自行操作後，雙方合意由他幫忙刷道具並瓜分成果，且吳女在將帳密給他前就已經違規刷了89次，早已達到封號標準，帳號被鎖與他後續的操作並無因果關係。

法官向遊戲橘子調閱電磁紀錄與規則，遊戲公司函覆表示，該活動為期7天，單一帳號正常轉蛋上限為21次，凡執行次數大幅逾越上限者，即屬惡意濫用漏洞破壞經濟平衡的「情節重大」違規。

法院比對歷程紀錄發現，吳女在當天凌晨3時19分將帳密交付柯男之前，其帳號下的角色就已經操作轉蛋機達88次，已超過正常上限的4倍之多，排除誤觸可能。

高雄地院認為，依遊戲公司標準，吳女在交出帳號前所累積的違規次數，就算柯男事後完全沒有登入操作，該帳號也必然會面臨永久鎖定的命運，因此柯男後續的操作行為與吳女帳號遭鎖定的損害結果之間，欠缺條件因果關係，吳女據此索賠無據，判決駁回原告之訴。