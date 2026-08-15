台積電供氣中斷損失逾3千萬 保險公司咬工人關閥門害的求償踢鐵板

台積電新竹12吋晶圓廠2016年發生供氣中斷，造成製程停擺、損失3232萬餘元。保險公司理賠後，認為是廖姓工人維修時，關閉進氣閥釀禍，向廖男及其公司各求償1133萬餘元；新竹地院認為無法證明廖男關閉閥門，判保險公司敗訴。

判決書指出，9家保險公司共同承保台積電FAB12A廠P3區域廠房保險，該區用於製造300mm、也就是12英吋晶圓。台積電與A科技氣體供應合作結束後，由B科技公司進場拆除冰水管路保溫棉，再交由另間工程行承攬維修工作。

2016年4月26日上午，該工程行廖姓工人等3人進入廠區施工。保險公司主張，廖男攀爬A字梯至約3公尺高處拆除保溫棉時，關閉潔淨乾燥空氣房進氣閥，導致氣體供應中斷、製程機台停擺，造成台積電3232萬6360元損失，9家保險公司事後共理賠5048萬5159元。

該保險公司主張，廖男若為事故肇因，就應該負責，該工程行身為雇主也應負責，因此各求償1133萬3333元。

廖男與該工程行否認關閉閥門，主張供氣系統警報紀錄本身就有異常；廖男身高不到160公分，施工A字梯與進氣閥中心水平距離約1.28公尺，即使伸直手臂也碰不到。且閥門至少要費力旋轉5圈才能完全關閉，不可能因施工誤觸造成。

法官認為，供氣系統在警報首次啟動前，曾多次出現更低流量卻未警報，無法以警報時間精確判斷事故發生時間。依現場距離，廖男站在A字梯上也無法直接碰到進氣閥，若要關閉，還須踩上其他機器設備、移動至閥門前刻意旋轉。

法官指出，這些疑點先前已遭最高法院指摘，保險公司此次也未提出新證據證明廖男確實關閉閥門，最終判保險公司敗訴。