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違規攤販賣魚被警連開8罰單！爆氣「甩髒水」警察臉 法官這理由判無罪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

潘姓攤販在基隆市成功一路與光一路口違規擺攤賣魚，警員口頭勸導後他仍未離去，陸續開出8張違反道路交通管理事件罰單，潘男氣憤，拿罰單時把雙手的髒水潑警臉部並用手推警，被控妨害公務罪嫌。法官檢視秘錄器發現潘並未推人，認定「甩髒水」屬個人修養問題，未達強暴脅迫、公然侮辱罪，判決潘男無罪。

基隆地院判決書指出，潘男今年4月24日上午6時44分許，在基隆市仁愛區成功一路與光一路口違規擺攤販魚，警方先以口頭勸導仍不離去，隨即開立舉發違反道路交通管理事件罰單，並再次要求離開。

潘男被控明知當時警員著執行公務，在7時18分將雙手髒水潑灑至警員臉部並用手推警，警員提告妨害公務、侮辱公務員等罪，並提供秘錄器、罰單等佐證，將潘男送辦並經檢方起訴。

警方提告指出，因潘男違規擺攤販魚，經警員陸續開立8張罰單，潘男伸手向警員表示要拿取罰單時，碰觸警員，經警員怒斥，潘男高舉雙手握拳，將雙手攤開往警員方向甩，故意將手上的水漬甩向警員。

潘男否認妨害公務，指他當時要跟警員拿罰單，沒有用手推警員，但坦承因為生氣，才會將手上的水彈向警員，沒有侮辱的意思。

法官勘驗秘錄器釐清，發現潘男並未出手推警員，而故意將手上的水漬甩向潘男，是因不滿遭陸續開立罰單有所爭執，潘在爭執時作出舉動可認定是一時氣憤的情緒，宣洩其不滿，且舉動時間屬短暫、瞬時，並非反覆、持續出現之恣意謾罵或攻訐，冒犯及影響程度屬輕微，並未逾越一般人可合理忍受之範圍，也尚未達強暴脅迫之程度，未達妨害公務執行及職務強制罪中，所謂施強暴之行為。

法官指出，潘男因個人修養問題，對警員的舉動固屬不該，但公然侮辱罪並非取締修養或言行品味不佳之規範，依一般社會通念，雖有冒犯意味，但不足以損及警員之社會名譽或名譽人格，不構成公然侮辱罪。　

違規攤販賣魚被警連開8罰單，爆氣「甩髒水」<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>臉， 法官這理由判無罪。記者游明煌／攝影
違規攤販賣魚被警連開8罰單，爆氣「甩髒水」警察臉， 法官這理由判無罪。記者游明煌／攝影

罰單 攤販 警察 法官

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