稱開庭會遲到要求「不要通緝我」 肇逃男放檢察官鴿子…下場恐入獄

台中徐姓男子開車猛然右轉撞上後方機車，釀2名女子受傷卻肇逃，檢察官開庭前，徐男還致電書記官稱會遲到，要求「不要通緝我」，結果當天直接放鴿子，檢察官認為他態度惡劣、浪費司法資源，起訴求重刑；法院依過失傷害、肇事逃逸判他11月徒刑，其中8月徒刑不得易科罰金，可上訴。

檢警調查，徐男2025年12月28日晚上7點多開車經大里區中興路、福大路口時，貿然右轉撞上後方1輛機車，釀賴姓騎士、陳姓乘客2人摔車且多處擦挫傷。

未料徐男目睹賴女、陳女均人車倒地，且賴當下就大喊疼痛，徐竟未協助2人送機或報案，也沒留下聯絡方式就直接開車逃離，警方調閱監視器後才找到人。

檢方訊時，徐男坦承車禍，但竟辯稱說「當下他沒看出來對方駕駛、乘客有什麼傷勢」，2名女子則指證歷歷，且現場監視器畫面，賴女遭撞後對著徐大喊「你到底有沒有在看車！？」「很痛耶！」徐在旁扶起機車，應可知2人受傷。

檢方更直言，徐男在開庭當天打電話給書記官，佯稱自己開庭會遲到，會盡快趕過來，還交代「請等我、不要通緝我」，結果當天根本沒到庭，有檢方點名單、辦案公務電話紀錄可佐，認定他犯後態度惡劣、浪費司法資源，從重依過失傷害罪嫌起訴他，請從重量刑。

台中地院審酌，徐男肇事後釀2名女子受傷，卻未留在現場直接離去，沒和被害人和解或賠償，考量一切情狀後依過失傷害罪判他3月，得易科罰金，另依肇事致人傷害逃逸罪判他8月徒刑。