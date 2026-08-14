職軍沉迷賭博網站賺3萬 遭法辦挨罰1萬元沒收犯罪所得

在桃園龍潭某單位服役的常姓職業軍人，自2024年12月起，在租處爽玩娛樂城的電子拉霸機，還獲利3萬元，遭龍潭警分局網路巡邏查獲，桃園地檢署依網際網路賭博財物罪送辦並聲請簡易判決，桃園地院將他判處罰金1萬元，得易服勞役，犯罪所得3萬元沒收。

犯罪事實指出，常姓職軍自2024年12月至2025年7月22日，涉嫌在桃園市租屋處，利用個人申請的會員帳號「CHUN」連結網際網路，登入「富遊娛樂城」非法賭博網站。

他透過個人申設的中國信託銀行帳戶儲值金額至指定帳戶，並以儲值金投注網站內的電子拉霸機與賭博網站對賭。中獎時，賭金直接匯入其帳戶作為出金管道；若未中獎，賭金則歸網站經營者所有，而他在數月間以此方式累計獲利新台幣3萬元。

常男於警詢及檢方偵訊期間，對於檢警查獲的犯罪事實供認不諱，案經憲警與檢方掌握「富遊娛樂城」網站頁面截圖、中國信託帳戶交易明細，以及常男與網站客服的LINE對話紀錄等關鍵事證。桃園地檢署檢察官偵查終結後，認定事證明確，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，常男多次透過網際網路簽賭，考量其身為軍人卻沉迷賭博，行為有害社會風氣且影響軍紀，但念及犯後坦承不諱、態度良好，兼衡其智識程度與經濟狀況等情狀，依刑法第266條第2項、第1項之網際網路賭博財物罪，判處常男罰金新台幣1萬元，如易服勞役，未扣案的3萬元犯罪所得亦依法宣告沒收，若無法沒收則追徵其價額。