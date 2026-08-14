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兒少性侵追訴權時效舊法違憲 法務部表尊重：依判決意旨辦理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

憲法法庭對兒少性侵案追訴權時效的刑法「舊規定」作成違憲判決，法務部今指出，對判決敬表尊重，後續將依判決意旨辦理。

法務部表示，法務部擬具的刑法第80條修正草案，針對性侵害犯罪之追訴權時效，於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，業經立法院今年田7月7日三讀通過，並經總統於22日公布施行，已充分保障未滿20歲性侵害犯罪被害人憲法上之訴訟權，並與憲法法庭保障兒童、少年身心健康及人格健全成長之意旨相符。

此外，關於憲判指摘未將拍攝兒童、少年性影像的違反兒少性剝削防制條例一併納入刑法修法部分，法務部說，這屬兒童及少年性剝削防制條例第四章所規範法條，在刑法修法過程中，已請衛福部參照修法意旨加以修正。

法務部。聯合報系資料照
法務部。聯合報系資料照

兒少 性侵 法務部

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