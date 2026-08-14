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毒駕車禍致死非肇責主因仍難卸責 嘉義國民法官判毒駕男3年6月徒刑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣羅姓男子去年1月施用毒品駕車返家，途中行經中埔鄉台18 線，與跨越雙黃線蕭姓機車騎士碰撞，蕭男送醫不治。案件經國民法官參審，嘉義地方法院認定羅男雖非肇事主因，但仍有未注意車前狀況及超速等過失，且當時毒駕，無法免除肇事責任；考量他與被害人家屬以230萬元達成和解並有自首，今天判徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，羅男去年1月30日晚間6時10分許，駕車行駛嘉縣中埔鄉台18線內側車道，當時蕭男騎機車跨越雙黃線橫越車道，2車發生碰撞，蕭男人車倒地，經送醫搶救，仍於當晚7時18分宣告不治。車禍發生後，羅男同意接受尿液採驗，檢驗結果呈現愷他命及去甲基愷他命陽性反應，且濃度已超過行政院公告的毒品品項濃度值，法院因此認定羅男確有施用毒品後駕車的情形。

地院表示，本案國民法官參與審理，透過行車紀錄器及路口監視器等影像，還原車禍經過。事故當時雖夜間，但現場有照明，路面乾燥、沒有障礙物，視距良好，屬直線道路，羅男有未注意車前狀況及超速等過失。

法院認為，羅男肇事次因，過失與事故發生具關聯，不能主張自己遵守交通法規盡相當注意義務，對車禍發生免責。蕭男當時跨越雙黃線橫越車道，未開車燈、未戴安全帽，法院認定其行為是事故主要肇事原因。不過，國民法官法庭認為，被害人存重大交通違規，並不能因此完全免除羅男刑事責任。法院指出，車禍發生，羅男在現等警方處理，並向員警坦承肇事。符合自首，減輕其刑。法庭審酌羅男犯罪情節、一般情狀及日後更生可能性，考量他與被害人家屬230萬元和解賠償，以及自首等因素，判刑3年6月，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義地方法院。聯合報系資料照
嘉義地方法院。聯合報系資料照

嘉義 毒駕 車禍

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