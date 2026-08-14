板橋區73名里長大集合 新北檢察長率隊宣導反賄選

年底地方公職人員選舉將屆，新北地檢署檢察長郭永發繼日前寄送「守護家鄉的一票--檢察長給鄉親的一封信」的反賄選宣導文宣給轄內各里里長後，今天再度率隊前往新北市板橋區公所，向板橋區共73名里長進行反賄選法令宣導，希望站在第一線的里長們能共同維護乾淨選風。

今天郭永發率領新北檢選舉查察執行秘書、檢肅黑金專組主任檢察官陳旭華，及副執行秘書、企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚前往宣導，並由新北市板橋區區長陳奇正主持，新北市民政局副局長范姜坤火、政風處處長許家錦也列席與會。

郭永發表示，這次地方選舉事關我國民主制度的維護，檢方將嚴查賄選及暴力、嚴辦境外資金及嚴防假訊息，各候選人應以正當方式爭取選民的認同與支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊、餐會等疑似賄選行為，以免自陷遭查辦的風險。之後便由劉文瀚主任檢察官說明賄選相關法令、常見賄選手法、並說明檢舉賄選的正確作法及管道。

新北檢表示，檢方就任何妨害選舉案件，不分黨派、族群，一律嚴以偵辦，絕無例外，對於選舉賭盤也將盡速查辦，民眾如發現候選人、樁腳或他人涉及買票、動員虛偽遷徙戶籍、招待旅遊、選舉賭盤或其他妨害選舉情事，可透過新北檢網站 QR Code 或撥打 0800-024-099 轉 4 提出檢舉，經查證屬實者最高可獲2000 萬元檢舉獎金。

新北地檢署檢察長郭永發今率隊前往新北市板橋區公所，向板橋區共73名里長進行反賄選法令宣導。圖／新北檢提供