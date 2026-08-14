公務車私用餐敘肇事 調查官聯手副主任偽造「場勘行程 」遭起訴

調查局花蓮縣調查站李姓調查官，去年駕駛使公務車北上歸還器材，卻繞道新北三峽與昔日地方友人聚餐，途中公務車暫停路邊遭追撞，李男擔心公車私用曝光，聯合許姓女副主任偽造「赴桃園場勘任務」不實行程，想藉此規避責任，全案經內部函送北機站偵辦，宜蘭地檢今天依偽造文書嫌將李、許2人起訴，具體求刑1年2月。

調查局指出，此案是該局主動立案發交北機站調查，強調調查人員應廉潔自持，恪遵法令規定，如有涉及不法，嚴予究責，絕不寬貸。據了解，全案近日將召開考績會從嚴議處，許姓女副主任恐記過拔官。

起訴書指出，李男是花蓮縣調查站調查官，去年4月30日與蔡姓調查官共乘公務車，前往新店局本部歸還並借用蒐證器材，任務完成後沒直接回花蓮，而是開車到新北三峽區一間餐廳，由李男引介蔡男與綽號「龍哥」友人聚餐。

當天下午李男與蔡男用餐完畢要返回花蓮，卻發現公務車遭小客車追撞，李擔心偏離路線被發現，恐遭懲處與賠償修理費，傳line向負責車輛保管的陳姓祕書謊稱，下午在桃園有「場勘任務」，又向不知情的宋姓代理組長索討桃園假地址，在公務車交通事故通報表偽填不實場勘內容，傳送給車輛管理人員。

花蓮縣站許姓女副主任明知李男、蔡南沒有赴桃園場勘任務，卻包庇蓋下職章，將偽造的通報表層層上報給局本部總務處備查。全案經花蓮縣站內部人員舉發，由北機站清查自家人涉及不法。