快訊

立院三讀115年度總預算 韓國瑜嘆「拖266天終於審完」喊話卓榮泰1事

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

聽新聞
0:00 / 0:00

男毒駕撞死人雖非主肇責仍有過失 嘉院判刑3年6月

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義縣羅男被控去年1月間開車毒駕返家，途中發生車禍、1騎士死亡，案件進行國民法官參審，羅男雖非肇事主因，但有超速等過失，已和解賠償，嘉院今天判3年6月徒刑；可上訴。

羅姓男子於去年1月30日晚上6時10分駕車行駛台18線嘉義縣中埔鄉路段內側車道，當時蕭姓男子騎機車跨越雙黃線橫越車道，2車碰撞，蕭男人車倒地，送醫急救，於同日晚上7時18分不治，經羅男同意採集其尿液送驗，檢驗結果呈愷他命、去甲基愷他命陽性反應，已逾行政院公告毒品品項濃度值。

嘉義地方法院表示，這起案件進行國民法官參審，羅男施用毒品後駕車，由行車紀錄器、路口監視器還原車禍經過，事故現場當時夜間有照明、路面乾燥、無障礙物、視距良好，且為直線路段，羅男確有未注意車前狀況及超速過失，而導致車禍事故發生。

嘉院說明，羅男既有肇事次因，導致車禍發生，難認其「已遵守相關交通法規，並已盡相當之注意義務」，是其對本次車禍事故的發生無法免責；蕭男跨越雙黃線過失，雖是肇事主因，且未開車燈及戴安全帽，但不能因蕭男的過失，而解免羅男的罪責。

嘉院表示，羅男於車禍發生後留在現場，向前來處理員警坦承為肇事者，國民法官法庭認為得依照自首規定減輕其刑。

國民法官法庭斟酌羅男的一般情狀及更生可能性，且以新台幣230萬元與被害人家屬和解等因子，判處有期徒刑3年6個月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義 毒駕

延伸閱讀

找人頂罪 黑道千金肇逃撞死人 3人羈押

女女戀追車出人命！護花男趴引擎蓋卻摔落遭輾斃 國民法官判7年4月

台東台11線驚傳曳引車失控撞3車3民宅 百萬Porsche慘成受害者

吃醋設局抓情敵男子遭銬樹持刀搶錢 情侶共犯強盜罪判重刑

相關新聞

公務車私用餐敘肇事 調查官聯手副主任偽造「場勘行程 」遭起訴

調查局花蓮縣調查站李姓調查官，去年駕駛使公務車北上歸還器材，卻繞道新北三峽與昔日地方友人聚餐，途中公務車暫停路邊遭追撞，李男擔心公車私用曝光，聯合許姓女副主任偽造「赴桃園場勘任務」不實行程，想藉此規避責任，全案經內部函送北機站偵辦，宜蘭地檢今天依偽造文書嫌將李、許2人起訴，具體求刑1年2月。

吃醋設局抓情敵男子遭銬樹持刀搶錢 情侶共犯強盜罪判重刑

嘉義縣一對情侶疑因吃醋，竟設局約出「情敵」，將男子載到偏僻堤防持西瓜刀恐嚇，還以手銬將人銬在樹上，搶走手機、金融卡及3100元現金。嘉義地方法院審理後認定2人共同以強暴、脅迫方式取財，依共同犯攜帶凶器強盜罪，陳姓男子、安姓女子各判有期徒刑7年2月，全案可上訴。

兒少性犯罪追訴時效舊法違憲 憲法法庭判決廢棄發回

憲法法庭今針對「兒少性犯罪追訴權時效案」作成115年憲判字第6號判決，由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、司法院發言人吳定亞召開記者會說明。憲法法庭宣告，修正前刑法第80條追訴權時效起算規定部分違憲並即日起失效，11位聲請人所涉13件確定終局裁定均廢棄發回管轄法院。

兒少性侵追訴權時效「舊規定」違憲！ 11名被害人獲救濟平反機會

兒少性侵案件追訴拳時效爭議已久，立法院上月已通過刑法第80條修正案，將自被害人滿20歲後起算時效。修法前已逾時效的被害人只能聲請釋憲救濟，憲法法庭今判決修正前的刑法第80條第1項第1、2款及第2項規定違憲並失效，另判決11名被害人案件的確定終局裁定均違憲，廢棄發回各管轄法院。

公務車私用聚餐遭撞 花蓮調查官聯手副主任捏造通報表遭起訴求刑

花蓮縣調查站一名李姓調查官，利用駕公務車北上歸還器材之便，私下繞到新北與地方人士餐敘，不料飯後發現公務車遭撞，李擔心東窗事發，聯手許姓女副主任捏造行程佯稱到桃園勘查，事後遭人舉發。宜蘭地檢署依偽造文書罪起訴李、許兩人，具體求刑1年2個月。

全國新住民近31萬人具投票權 北檢檢察長：阻斷境外勢力介選

地方公職人員選舉將近，台北地檢署檢察長王俊力今率選舉查察團隊至移民署北區事務大隊舉行選舉查察座談，全國新住民人數超過60萬人，具投票權者近31萬人，要求第一線查察人員加強反賄選宣導，及落實情資布建及蒐報，嚴防境外勢力介選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。