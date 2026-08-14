男毒駕撞死人雖非主肇責仍有過失 嘉院判刑3年6月

嘉義縣羅男被控去年1月間開車毒駕返家，途中發生車禍、1騎士死亡，案件進行國民法官參審，羅男雖非肇事主因，但有超速等過失，已和解賠償，嘉院今天判3年6月徒刑；可上訴。

羅姓男子於去年1月30日晚上6時10分駕車行駛台18線嘉義縣中埔鄉路段內側車道，當時蕭姓男子騎機車跨越雙黃線橫越車道，2車碰撞，蕭男人車倒地，送醫急救，於同日晚上7時18分不治，經羅男同意採集其尿液送驗，檢驗結果呈愷他命、去甲基愷他命陽性反應，已逾行政院公告毒品品項濃度值。

嘉義地方法院表示，這起案件進行國民法官參審，羅男施用毒品後駕車，由行車紀錄器、路口監視器還原車禍經過，事故現場當時夜間有照明、路面乾燥、無障礙物、視距良好，且為直線路段，羅男確有未注意車前狀況及超速過失，而導致車禍事故發生。

嘉院說明，羅男既有肇事次因，導致車禍發生，難認其「已遵守相關交通法規，並已盡相當之注意義務」，是其對本次車禍事故的發生無法免責；蕭男跨越雙黃線過失，雖是肇事主因，且未開車燈及戴安全帽，但不能因蕭男的過失，而解免羅男的罪責。

嘉院表示，羅男於車禍發生後留在現場，向前來處理員警坦承為肇事者，國民法官法庭認為得依照自首規定減輕其刑。

國民法官法庭斟酌羅男的一般情狀及更生可能性，且以新台幣230萬元與被害人家屬和解等因子，判處有期徒刑3年6個月。

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