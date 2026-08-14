公務車私用聚餐遭撞 花蓮調查官聯手副主任捏造通報表遭起訴求刑

花蓮縣調查站一名李姓調查官，利用駕公務車北上歸還器材之便，私下繞到新北與地方人士餐敘，不料飯後發現公務車遭撞，李擔心東窗事發，聯手許姓女副主任捏造行程佯稱到桃園勘查，事後遭人舉發。宜蘭地檢署依偽造文書罪起訴李、許兩人，具體求刑1年2個月。

起訴書指出，李姓男子為花蓮縣調查站調查官，去年4月30日與蔡姓同事共乘公務車到法務部新店辦公室歸還並借用蒐證器材，任務完成後沒有直接回花蓮，而是開車到新北三峽區一間餐廳，由李引介蔡與綽號「龍哥」之人聚餐。

當天下午1時許兩人用餐完畢回到停車處，發現公務車遭到一輛小客車追撞。李擔心偏離路線、私下與特定人士聚餐一事被發現，恐怕遭到懲處，向傳line向負責車輛保管的陳姓祕書謊稱下午在桃園有場勘任務，又向不知情的宋姓代理組長索討桃園假地址「在公務車交通事故通報表偽填不實場勘內容，傳送給車輛管理人員。

許姓女副主任則明知李、蔡並沒有桃園場勘公務，仍涉嫌包庇，蓋下職章，將內容偽造的通報表層層上呈到調查局總務處備查。

宜蘭檢方接獲檢舉展開偵辦，檢方認為李、許都是執法人員，應當依循法律規範，恪遵職守，卻犯下公務員登載不實公文書罪，犯後均否認犯行，犯後態度難認良好，具體求刑1年2月以示懲儆。

至於同車蔡男與李男涉背信罪、不知情的宋姓代理組長涉偽造文書罪部分，均獲不起訴處分。