吃醋設局抓情敵男子遭銬樹持刀搶錢 情侶共犯強盜罪判重刑

嘉義縣一對情侶疑因吃醋，竟設局約出「情敵」，將男子載到偏僻堤防持西瓜刀恐嚇，還以手銬將人銬在樹上，搶走手機、金融卡及3100元現金。嘉義地方法院審理後認定2人共同以強暴、脅迫方式取財，依共同犯攜帶凶器強盜罪，陳姓男子、安姓女子各判有期徒刑7年2月，全案可上訴。

判決指出，2024年12月17日，陳男與安女為情侶，陳男因懷疑謝姓男子與安女聯絡並有追求之意，竟指示安女出面約謝男見面。安女依約邀謝男到嘉市後庄一處速食店碰面，隔日凌晨再由安女開車，載著陳男及謝男前往嘉義縣中埔鄉赤蘭溪堤防。抵達後，陳男從車內拿出手銬，將謝男雙手銬住，再把他拉下車、銬在堤防旁的樹上。

過程中，陳男指示安女拿出西瓜刀，並取走謝男隨身包及手機、2100元現金。陳男還以「不告知手機密碼，將拿東西傷害你」等語恐嚇，逼迫謝男說出手機密碼，再查看謝男與安女之間的對話紀錄。查看完手機後，陳男解開謝男手銬，要求謝男趴在地上，接著又拿走謝男金融卡及1000元現金，隨後與安女開車離開。

謝男事後向嘉縣水上警分局報案，警方循線查獲陳男、安女到案。2人對涉案過程坦承不諱，但否認拿取3100元是為了強盜。法院審理，陳男、安女以手銬將謝男銬住，使謝男處於無法抗拒的狀態，再以西瓜刀等方式施以脅迫並取得財物，已符合強盜罪構成要件。尤其過程造成被害人財產損失及極大身心恐懼，也危及人身安全。

法院指出，陳男雖有槍砲、毒品前科，且已服刑完畢，但與本案罪質不同，不加重刑度；2人犯後未與謝男調解賠償損失，甚至威脅被害人不要報警，犯後態度難認良好。法院因此依共同犯攜帶兇器強盜罪，分別判處陳男、安女有期徒刑7年2月，可上訴。

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