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全國新住民近31萬人具投票權 北檢檢察長：阻斷境外勢力介選

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

地方公職人員選舉將近，台北地檢署檢察長王俊力今率選舉查察團隊至移民署北區事務大隊舉行選舉查察座談，全國新住民人數超過60萬人，具投票權者近31萬人，要求第一線查察人員加強反賄選宣導，及落實情資布建及蒐報，嚴防境外勢力介選

北檢指出，盤點過去地方及中央公職人員選舉，北區事務大隊曾與其他查察機關共同偵辦多起賄選案件，展現「跨域整合」的執法網絡；全國新住民人數超過60萬人，其中具投票權者近31萬人，移民機關是選舉查察團隊重要成員，歷次選舉均在新住民反賄選宣導及情資蒐報扮演重要角色。

檢察長王俊力強調，打擊境外勢力介選是一場維護國家安全總體戰，惟有「堅守國境前線，杜絕境外滲透」 ，方能 「捍衛民主防線，守護自由價值」。

選舉查察座談中，移民署北區事務大隊及台北、新北市專勤隊相關人員參與、報告反賄選宣導及情資蒐報，北檢主任檢察官李仲仁也簡報選舉查察工作重點，並與第一線人員交流查賄策略。

王俊力強調，今年地方公職選舉種類及參選人數眾多，可預見各種介選手法及力道必然加劇，第一線查察人員應發揮勤務觸角，發掘境外勢力介選與異常資金線索，落實「早發現、早通報」及「情資共享、共同研判」，從源頭阻斷境外勢力介選，維護公平公正的選舉環境。

地方公職人員選舉將近，台北地檢署檢察長王俊力今率選舉查察團隊至移民署北區事務大隊舉行選舉查察座談，全國新住民人數超過60萬人，具投票權者近31萬人，要求第一線查察人員加強反賄選宣導，及落實情資布建及蒐報，嚴防境外勢力介選。圖／北檢提供
地方公職人員選舉將近，台北地檢署檢察長王俊力今率選舉查察團隊至移民署北區事務大隊舉行選舉查察座談，全國新住民人數超過60萬人，具投票權者近31萬人，要求第一線查察人員加強反賄選宣導，及落實情資布建及蒐報，嚴防境外勢力介選。圖／北檢提供

北檢 介選 新住民

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