兒少性侵追訴權時效「舊規定」違憲！ 11名被害人獲救濟平反機會

兒少性侵案件追訴拳時效爭議已久，立法院上月已通過刑法第80條修正案，將自被害人滿20歲後起算時效。修法前已逾時效的被害人只能聲請釋憲救濟，憲法法庭今判決修正前的刑法第80條第1項第1、2款及第2項規定違憲並失效，另判決11名被害人案件的確定終局裁定均違憲，廢棄發回各管轄法院。

立法院雖已於今年7月7日通過刑法修正案延長兒少性侵案件追訴權時效，並通過刑法刑法施行法第8條之2第2項規定，使追訴權時效進行中仍未完成者，適用修法後規定。不過，憲法法庭原因案件均為修法前已逾時效的被害人，只能透過裁判憲法審查獲得救濟。

憲法法庭指出，立法院雖三讀通過增訂刑法第80條第3項，經總統於同月22日公布，規定兒少性侵害被害人滿20歲以前，不計入追訴權期間，但本案涉及追訴權時效制度對人民基本權利的保障、法安定性的維護與國家刑罰權行使的衡平，因此本案具憲法重要性，仍有進行實體審查的必要。

憲法法庭認為，追訴權時效制度雖然是在限制國家刑罰權行使的時間，但追訴權時效一旦完成，國家對犯罪的追訴權就消滅，實際上也限制了被害人請求國家發動追訴犯罪的訴訟權，限制應符合比例原則。

憲法法庭指出，使兒少免於性犯罪的侵害，是具有普世價值的重大公益，尤其本案原因案件是涉及性犯罪，所侵害的是兒少的身體權、健康權、性自主決定權及性隱私權，均屬憲法所保障的基本權。對被害兒少來說，這些被害經驗往往造成永久且難以平復的傷害，若能由國家追訴、作成正式且具權威性的判斷，除給予加害人適當處罰外，也可以撫平被害兒少的身心創傷，對幫助被害兒少日後人格及身心健全發展有重要意義。

憲法法庭表示，性犯罪本就具隱密特性，而且被害人對於重大創傷經常不願再提被害經驗，導致犯罪未被揭露。若被害人是兒少，情況更為嚴峻。被害兒少可能因為身心發展尚未成熟，性意識薄弱，往往未能意識到自己的權利遭受侵害，加上有可能因為現實資源不足，又可能受到家庭、學校等權威關係的攔阻或壓制，使被害兒少無法憑靠自己的力量，有效揭露被害事實，導致非自願遲延揭露現象。

修正前的刑法規定僅單單依各罪的最重法定刑輕重，決定時效期間長短，並以犯罪成立日或行為終了日為追訴權時效起算時點，導致兒少等到年長具備揭露能力時，追訴權時效期間早已完成或所剩無幾，壓縮了兒少可以請求國家追訴犯罪之期間，構成兒少請求國家給予刑事司法救濟權利的限制。

憲法法庭認為，修正前的刑法規定就兒少性犯罪被害人，卻一體適用依各罪最重法定刑輕重，決定時效期間長短，並以犯罪成立日或行為終了日為期間起算時點，沒有針對兒少性犯罪被害人另外做適當的調整設計，導致對被害兒少尋求刑事救濟的權利造成過度限制，違反比例原則，也違反憲法保障訴訟權的意旨。

憲法法庭特別指出，立法院已經增訂刑法第80條第3項規定，明定在被害人滿20歲前不計入追訴權時效期間，但此次修法並未及於關於拍攝兒童、少年性影像的性剝削犯罪的追訴權時效期間，相關機關仍應依憲法判決意旨妥速通盤檢討修正相關規定。

至於11名聲請釋憲的被害人案件，因修正前的刑法規定違憲，因此11名被害人的確定終局裁定也違憲，均廢棄發回各法院，但原因案件中各犯罪的追訴權時效都已經完成，案件發回後該如何審判？

憲法法庭認為，各法院在適用修正前的規定時仍應除去違憲狀態，並指示審理發回後原因案件的法院，在適用修正前的規定而為裁判時，為了除去違憲狀態，應參照今年7月22日修正公布的刑法第80條第3項規定，計算追訴權時效期間，於被害人滿20歲前不予計入。