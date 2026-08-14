彰化10月大女嬰昏迷送醫不治 母親、男友遭聲押...法院今裁定限制住居

彰化發生一起10月大女嬰11日晚間在住處突然意識不清，26歲柯姓生母與同齡林姓男友緊急將她送醫，女嬰送醫時身上沒有明顯外傷，僅有輕微瘀青。檢警介入調查後，檢方認為2人涉案重大，依涉犯妨害幼童發育向法院聲請羈押；未料女嬰在聲押過程中被醫院宣告不治，死因仍待解剖報告釐清。法院今天上午開庭後，認2人涉犯妨害幼童發育等罪嫌，認無羈押必要，裁定限制住居。

據了解，柯女與林男為同居男女朋友，女嬰則是柯女與前夫所生。11日晚間8點多，2人在彰化市租屋處發現女嬰疑似昏迷，隨即將人送往醫院搶救。醫院依規定通報警方及彰化縣政府社會處，警方與社工也隨即介入了解。

檢方複訊後認為，柯、林2人涉案重大，昨晚依涉犯妨害幼童發育向法院聲請羈押。不過，就在聲押過程女嬰病況急轉直下，最終經醫院宣告不治。

彰化地檢署獲報後已對女嬰進行相驗及解剖複驗，至於女嬰確切死因，目前仍須等待解剖報告出爐，檢警也將進一步釐清女嬰生前遭遇及死亡原因。

彰化地院今天上午審理羈押案，認為柯、林2人涉犯妨害幼童發育等罪嫌，但目前無羈押必要，因此駁回檢方羈押聲請，改裁定限制住居，後續仍由檢警持續調查。

彰化縣政府證實已接獲相關資訊，由社工人員介入，提供必要服務與協助，並持續配合檢警後續調查程序。