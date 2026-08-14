孝心用錯！替母倒4025公斤椰子殼 新北清潔隊班長貪汙圖利遭訴

新北市環保局樹林區清潔隊一名陳姓班長涉嫌利用職權於2024年1月底至10月初間，擅自替賣椰子水的老母傾倒未用專用垃圾袋的4025公斤椰子殼等一般廢棄物，遭新北地檢署依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪嫌起訴。檢察官鑑於陳男係自首並主動繳交犯罪所得，且不法所得金額在5萬元以下，向法官建請減輕其刑，以利自新。

起訴指出，陳男自2015年起擔任清潔隊正式隊員，明知處理一般廢棄物垃圾，應以新北市或台北市付費的專用垃圾袋，卻將不知情老母擺攤販售椰子水所產生的椰子殼，先載運回家直到累積依定數量，再將椰子殼及部分家用垃圾裝入大塑膠桶載至清潔隊的資源回收場，由自己或不知情的隊員開場內俗稱「小山貓」的鏟裝機，將椰子殼直接鏟裝至垃圾車中，運至樹林垃圾焚化廠處理。

檢廉調查，陳男在上述期間，以此方式共違法傾倒22次，其中5次為125公斤，17次為200公斤，共不法清運4025公斤的椰子殼。以25公升專用垃圾袋，每袋荷重5公斤，每袋單價9元換算，不法所得為7245元。