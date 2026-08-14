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「理科太太」陳映彤告前夫盜領百萬 出庭拒絕和解

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅理科太太」陳映彤控告前夫John吳哲宇離婚後盜用她的銀行資料扣繳美國房屋稅金等共100多萬元，吳依個人資料保護法罪嫌起訴；台北地院今開庭，吳表示願意還錢換和解，陳女拒絕接受，庭後批吳沒有誠意，法官決定擇期再開庭審理。

陳映彤提告表示，吳2022年離婚後擅自在美國水電公司等網站輸入她的銀行帳戶資料，自動扣繳水電費、清潔費、保險、房屋稅，一共扣款美金3萬6334元、折合台幣約116萬元，檢方今年1月依個資法起訴吳。

法院今安排調解庭後開庭，吳出庭透過律師表示有帶來美金3214元，願當庭還錢並盼與陳女和解。

陳映彤的委任律師指出，歸還盜領的錢不是有誠意的和解方式，應考慮吳在偵查中不斷散布不實言論對陳女造成的痛苦等情，還說吳要和解卻僅歸還美金3214元「這樣的金額不能接受」。

承審法官表示，賠償的事可留待刑事附帶民事訴訟時處理，諭知吳盡速陳報最近1年內可返台的時間，以便安排庭期擇期再審理。

陳映彤出庭後表示，吳本來要道歉卻變卦「他只想求輕判」，這種態度很不應該；陳女的律師表示，從別人帳戶偷錢再把錢還回來「這樣就可以算和解嗎？」，何況，吳在今天開庭前從沒聯繫過陳女談和解。

「理科太太」陳映彤。聯合報系資料照
「理科太太」陳映彤。聯合報系資料照

理科太太 盜領 網紅

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