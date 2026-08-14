潛艦國造錄音檔外洩…徐巧芯、吳子嘉等人挨告不起訴 檢：未剪接

海軍前顧問郭璽、潛艦國造前召集人黃曙光針對「潛艦國造」計畫一再被立委、名嘴質疑涉嫌貪瀆弊案，分別提告美麗島電子報董事長吳子嘉、立委徐巧芯、時事評論員張禹宣涉嫌誹謗，郭璽又控告韓商技高公司韓籍顧問池承昊將錄音檔轉交立委馬文君涉違法監察，台北地檢署今偵結，4案均不起訴處分。

郭璽指稱，2021年5月底至6月初，韓商技高策略公司品管資訊顧問池承昊和技高韓籍何姓課長、翻譯王曉強一同到他的住處大廳，商討台船公司潛艦國造委託建造標案技術合約，池承昊涉嫌違法錄下對話內容，並於2022年1月初轉交錄音檔給立委馬文君爆料，涉違反通訊保障及監察法。檢方認為已逾法定6個月告訴期間，給予不起訴。

郭璽指控立委徐巧芯2023年10月間在北市議會舉行記者會「錢見國造？郭璽是你嗎？」，對外公開池承昊提供的錄音檔，涉誹謗、不實指摘郭想和他人合開公司，企圖標下第2至第8艘潛艦標案，但被排除在外，吃不到油水揚言要封殺等語，又不實指摘郭對政府預算上下其手、叛國、掏空國家。

檢方認定，徐巧芯將錄音檔委託專業實驗室鑑定，鑑定結果「未發現剪接變造的可疑點位、檔案聲譜特徵也是連續未中斷」等，徐巧芯無誹謗犯意，且言論涉及國家國防自主與軍事安全政策，未逾越合理評論界線，給予不起訴處分。

郭璽指控，2023年11月1日吳子嘉在網路直播「董事長開講」與張禹宣、徐巧芯用錄音檔作為依據，不實指摘郭在潛艦國造案發標前、告知王姓翻譯等要與韓籍技術顧問合股承接潛艦國造案；郭主張，被剪掉的錄音中，他有明確表示沒有要跟對方合股，可以借一個公司給對方投標，但沒有3億元可借。

翻譯王曉強作證，他當時錄音是為了做會議紀錄，沒有剪接錄音，吳、張、徐在記者會公布的錄音幾乎是他錄的。檢方查出，錄音檔案當時已廣為流傳，且是從「軍武狂人夢」網站下載，未作任何剪接，吳、張將錄音檔「委託分析比對」，確定聲紋一致、發言者是郭璽。檢方認定，吳、張、徐沒有刻意保留有利於郭璽的錄音內容而未公布，不起訴處分。

黃曙光則指控吳子嘉2024年1月間在網路直播「董事長開講」、政論節目「關鍵時刻」中，不實指摘他是「貪汙犯」涉嫌誹謗。檢方認為，民事判決已認定被告就手中有限查證方式，查證後基於合理之確信發表言論，駁回請求確定，檢方認定，言論涉及國家國防自主與軍事安全政策，未逾越合理評論界線，不起訴處分。