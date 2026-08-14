兒少性侵逾追訴時效…這些人待救濟 憲法法庭下午3時判決

兒少性侵案件追訴拳時效爭議已久，立法院上月已通過刑法第80條修正案，將自被害人滿20歲後起算時效。修法前已逾時效的被害人只能聲請釋憲救濟，憲法法庭今年3月舉行不公開說明會，將於今下午3時宣示判決。

立法院雖已於今年7月7日通過刑法修正案延長兒少性侵案件追訴權時效，並通過刑法刑法施行法第8條之2第2項規定，使追訴權時效進行中仍未完成者，適用修法後規定。不過，憲法法庭原因案件均為修法前已逾時效的被害人，只能透過裁判憲法審查獲得救濟。

一名女童1999年暑假疑遭堂哥性侵，成年後訴諸法律，卻因逾追訴權時效，檢方處分不起訴，她提再議、交付審判一路遭駁。2023年4月間，她透過律師聲請釋憲，主張刑法第80條追訴權條文規定加重強制性交追訴期間為30年，若依舊法規定僅20年，牴觸憲法保障的平等原則及訴訟權、正當法律程序、比例原則、保障性別平等規定。

一名被藝術家「乾爹」性侵猥褻的被害人，2000年受到侵犯，直到2023年才提告，也因超過20年追訴權時效，檢方處分藝術家不起訴確定，聲請交付審判也被駁回。她也聲請釋憲救濟，成為聲請人之一。

憲法法庭受理後，於今年3月2日舉行不公開說明會，並邀集台灣大學法律學院教授薛智仁、東海大學法學院教授柯耀程擔任鑑定人，提供專業意見。

訴訟代理人、律師蔡尚謙當時指出，根據法務部統計，2006年至今年1月間，因性侵案件提告卻因時效完成或逾告訴期間者，共有1224人，意即過去20年內平均每年有60餘人、每周都有人鼓起勇氣提告，但因時效被國家司法拒之門外。

他曾受訪表示，本案聲請人案發時間最早可追溯至1994年，一半以上都發生在2001年以前，她們當時都未成年，多年創傷仍願意堅持到底，經歷不起訴、再議駁回、聲請自訴駁回的漫長過程，才取得聲請資格，即便發生在聲請人身上的傷痛影響深遠，仍希望能夠為他人去撐傘點燈。