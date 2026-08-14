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洩班表放行走私電子菸草 關務署前課員圖利業者判囚8年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至少9萬5千餘條IQOS電子菸草，涉嫌圖利5家業者，桃園地院審結，依4次圖利罪合併判刑8年、褫奪公權2年。

起訴指出，黃英哲任職關務署台北關竹圍分關期間，負責遠雄快遞專區X光儀器檢查、進口快遞貨物分析評估及查驗通關等工作。檢方認為，他涉嫌將自己的X光儀檢排班時段洩漏給貨運及報關業者，讓業者掌握其執勤時間，再利用不實貨品名稱申報，規避海關查緝。

檢方當時查出，黃英哲涉嫌配合東慶國際運通、汎錫達亨、福隆國際、錸亨跨境物流及惠高運通等業者，自2020年7月至2022年10月間，以職務之便協助放行IQOS電子菸草。起訴認定，業者至少利用黃英哲執勤時段，先後放行2萬1178條IQOS電子菸草；另依黃男執勤期間X光影像清查，保守估計另有7萬4600條通過儀檢，合計數量達9萬5千餘條。

檢指出，黃英哲先後取得X光影像初階及中階判讀證照，對於未經夾藏、以堆疊方式裝載的大量IQOS電子菸草，依正常判讀並非難事，但部分貨物在他的執勤時段通過X光機後，並未被拉下進行人工開箱查驗。檢調因此認定，他與業者間形成配合模式，使海關查緝機制遭到利用。

法院審理後，並未全盤採納檢方起訴內容。法院依卷內證人證詞、財政部關務署督察室駐台北關辦公室函文、值班表及拉驗貨物清表等資料勾稽，認定黃英哲在東慶、汎錫、錸亨及惠高4案中確有利用職務圖利業者的犯行，分別判刑6年6月、6年9月、7年及6年3月，並分別褫奪公權1年至2年。

至於涉案13名業者，法院認定陳姓、溫姓、梁姓、盧姓、李姓、卓姓、余姓、黃姓、江姓、顧姓、及鍾姓等人，明知IQOS電子菸草尚未合法進口，仍為牟取利益，或主導策劃、或配合參與，以業務上登載不實準文書方式規避海關查緝，他們在調查及偵查期間均坦承犯行，且有相關證據佐證，犯後態度尚可，因此量刑時予以斟酌，分別判處4月至6月不等徒刑；至於黃英哲及福隆公司案被告顏男否認犯行，法院則透過證人證詞及相關文件認定辯解不足採信。

起訴時另指相關被告涉嫌違反菸酒管理法，輸入數量龐大的「私菸」。法院認為，現有證據無法認定本案輸入的IQOS電子菸草，屬於當時菸酒管理法第3條所規定的「菸品」，因此無法以菸酒管理法第45條第2項輸入私菸罪相繩，該部分不另為無罪諭知。

法院審酌，黃英哲身為海關儀檢人員，本應負責國家邊境及進口貨物把關，卻罔顧職務所託，為一己私利或私人交情，多次配合報關業者及私運者，利用職務便利放行大量IQOS電子菸草，嚴重破壞海關查緝的嚴密性、正確性及稅收公平，也損及公務機關廉潔形象，犯罪所生危害甚鉅。

考量黃英哲犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，雖無前科，仍依其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節及家庭經濟等情狀量刑，最終就4案合併判處有期徒刑8年，並褫奪公權2年。全案仍可依法上訴。

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關務署台北關前課員黃英哲涉嫌將自己執行竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運、報關行人員，刻意放行走私至少9萬5千餘條IQOS電子菸草，涉嫌圖利5家業者，桃園地院審結，依4次圖利罪合併判刑8年、褫奪公權2年。記者陳恩惠／攝影

關務署 走私 電子菸

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