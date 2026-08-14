竹縣男被控涉竊剪高壓電線害同伴觸電亡 這原因判無罪

新竹縣一名戴姓男子被控與劉姓男子共同竊剪高壓電線，戴男沒叫劉男注意防範，以致劉男遭電死，事後依過失致死罪嫌起訴，新竹地院審理後認為，現場證據無法確認高壓電線是何人、何時剪斷，判戴男無罪。

判決指出，案發於2024年3月，前往新竹縣一處土地公廟後方廢棄鐵皮屋旁，偷剪高壓電線，戴男明知高壓導線仍在通電中，應告知劉男於接觸時應使用絕緣防護器具，竟未告知，劉男因撿拾現場斷落的高壓導線，遭高壓電擊並受大面積燒灼傷，當場死亡。

戴男嚇得回到土地公廟旁，看到正在參拜的路人，要求對方打電話叫救護車，再騎機車到劉男家，告訴劉妻此事後就躲起來。直到警方打電話要他現身，戴男才搭計程車回到現場，檢方依攜帶凶器竊盜未遂、過失致死等罪嫌將他起訴。

戴男辯稱當天是劉男找他外出，兩人只是到附近尋找他人丟棄的廢棄家電，過程中他走在後方，突然聽到劉男發出聲音，趕到時劉男已經觸電，隨即跑到附近土地公廟請路人協助報案、叫救護車，之後再騎車到劉男家通知妻子。

法官審理時，案發現場雖發現高壓導線遭工具剪斷，並留有疑似行竊工具，但未能確認何項工具用於剪線，也未採得可比對跡證。台電人員亦證稱，因該電線原僅供一戶且已未使用，無法判斷遭剪斷時間。因此法官認為，無法確認高壓電線是否為戴男或劉男甚至其他人所剪斷，在證據不足的情況下，諭知戴男無罪。