電影「世紀血案」改編授權爭議...李千娜告出品、製作人詐欺 檢不起訴

電影「世紀血案」改編台灣1980年代重大歷史案件「林宅血案」，但未取得當事人林義雄及其家屬授權即拍攝引發爭議。參與演出的藝人李千娜提告電影出品人蘇敬軾、製作人郭木盛涉嫌詐欺等罪。台北地檢署今偵結，李千娜雖誤認事先取得涉案家屬同意或授權，但難認與被告行為必然有因果關係，全案無證據證明涉詐欺得利罪，給予不起訴處分。

藝人李千娜因「世紀血案」失言風波公開道歉，並直指製作人郭木盛邀請她幫忙客串虛構人物、雜貨店老闆娘角色，導演和她討論時，表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件，沒有講太多。

李千娜指控，電影出品人蘇敬軾、製作人郭木盛對他佯稱電影改編林家血案「已做過一切調查」，且在演員聘用合約書虛偽記載，導致他誤信已取得涉案家屬的同意或授權，他才簽約飾演「張媽媽」角色；此事引發輿論，導致形象受損、喪失參與其他演藝工作的機會，提告2人詐欺得利罪嫌。

今年5月間蘇敬軾、郭木盛及以證人身分的導演徐琨華等3人，赴台北地檢署第二辦公室應訊接受調查，他們一致稱電影改編沒有取得涉案家屬同意或授權。蘇敬軾供稱，他不認識李千娜，是在電影殺青後酒宴，才和李千娜見面，且他認為「林家血案」是歷史事件，涉及公共事務及公眾人物，本案拍攝電影無須經涉案家屬的同意或授權。

製作人郭木盛供稱，演員聘用合約書中合法授權是指「劇本」，且契約是制式合約，依他的拍攝電影經驗，並無必須取得原型人物同意或授權才可拍攝。

導演徐琨華證稱，沒有向李千娜提及電影改編「林家血案」，應該是李在見面洽談前，先取得電影劇本得知改編，他也沒有表示已做過一切調查，僅有轉達編劇說明的田野調查方法，包含新聞報導、法院與出版紀錄等。

檢方認為，依相關事證，無從認定被告等人積極表示電影改編事先取得死者家屬同意或授權，李千娜簽約前也非僅考量是否取得同意或授權，而尚包含報酬、知名度提升及廣告效益等；李千娜雖誤認事先取得涉案家屬同意或授權，但難認與被告行為必然有因果關係，全案無證據證明涉詐欺得利罪，犯罪嫌疑不足，不起訴。

「林宅血案」案發於1980年2月28日，時任議員、美麗島事件被告林義雄遭依「叛亂罪」起訴，軍事法庭首開調查庭，林妻上午旁聽、中午打電話回家卻無人接聽，委託林義雄秘書回家查看，秘書抵達林宅發現林義雄的母親、7歲雙胞胎女兒慘遭刺殺身亡，9歲長女重傷倖存。監察院2023年報告指出，當年偵辦過程疑有誤導方向及散布不實訊息情形，致真相長期未明。