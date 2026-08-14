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前調查官陰莖增大手術後休克死亡 名醫主刀兼麻醉被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

安和美醫美外科診所院長丁斌煌，涉嫌替法務部調查局簡姓退休調查官施作陰莖增大手術，將簡男全身麻醉，術後留診休息時，併發心臟性休克死亡。北檢今偵結，依刑法過失致死罪起訴丁男，犯罪所得29萬1千元沒收或追徵其價額。

丁從1991年間從事醫師工作，2003年自行開業，擔任醫美診所的負責人及醫師，去年9月17日中午12時對簡男施以陰莖增大手術。

起訴指出，丁涉嫌未記載簡男的生命徵象監測結果及使用麻醉藥物的時點、劑量，「一人身兼主刀與麻醉」當日下午2時許完成手術，簡男手術後併發非缺血性心肌病致心臟性休克丁未在術後持續監控簡男生命徵象，導致未能即時發現簡男生命徵象異常，未及時急救，遲至晚上7點28分打119報案，救護人員19點34分到場，簡男身體、手指、嘴唇及牙關等處均已僵硬，明顯死亡多時。

檢方認定，丁涉犯過失致死罪嫌，依法起訴，請法院沒收扣案的犯罪所得14萬1千元及未犯罪所得15萬元。

台北市中山區「安和美診所」62歲執刀醫師丁斌煌（右）涉過失致死罪嫌起訴。聯合報系資料照
台北市中山區「安和美診所」62歲執刀醫師丁斌煌（右）涉過失致死罪嫌起訴。聯合報系資料照

陰莖 手術 死亡

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