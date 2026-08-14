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前妻辭退高薪廠長 高雄男持鐵畚箕暴打她遭判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名洪姓男子與其前妻黃姓女子共同經營公司，前年因給付員工薪資問題發生爭執，洪男失控在自家車庫持滅火器及鐵製畚箕重擊黃女頭部數下，導致黃女頭部及手部嚴重撕裂傷、現場留有大片血跡，檢方原本依殺人未遂罪嫌將他起訴，但法官審理後，認定洪男下手力道尚有所節制，無殺人犯意，改依家暴傷害罪判他3年2個月。

判決指出，洪男與黃女雖已離婚，兩人仍具家庭暴力防治法規定的家庭成員關係，2025年10月29日下午，洪男因聘請公司前廠長來幫忙，並給予每天3000元薪資，黃女認為負擔過重而擅自將該名員工辭退，兩人因而爆發口角。

當晚7時30分許，黃女開車回到高雄市林園區住處車庫下車，洪男突持滅火器衝出，將滅火器高舉過頭，朝黃女頭部連續揮打8下，其中7次高舉重擊，黃女被打後跌坐在地、用雙手護頭並不斷尖叫，洪男隨後又拿起現場的鐵製畚箕持續敲擊黃女，導致黃女額頭、後腦勺撕裂傷，雙手也有鈍挫傷。

檢方偵查後，認為洪男持堅硬器械連續重擊人體要害，具有殺人故意，依殺人未遂罪嫌提起公訴。

不過，高雄地院法官勘驗現場監視器錄影畫面及診斷證明書後指出，被告與告訴人爭執起因僅為員工薪資問題，尚無非置對方於死地不可的深仇大恨。

雖然洪男攻擊時占有體型及高低位差優勢，且前妻已蹲坐無力抗衡，但檢視黃女傷勢，均為皮下組織撕裂傷及鈍挫傷，頭骨及手部骨頭均未發生骨折，腦部亦無受損，足見洪男行為時力道有所節制，真意僅在「教訓」而非「剝奪生命」。

法官審酌，洪男持堅硬器械重擊前妻頭部，手段達中重度嚴重程度，且至今未與告訴人達成和解，但考量其自始坦承傷害犯行，因此一審依家庭暴力普通傷害罪，判處有期徒刑3年2月。檢方上訴二審，高雄高分院法官仍維持原判，駁回上訴。

高等法院高雄分院。聯合報系資料照
高等法院高雄分院。聯合報系資料照

高薪 前妻 高雄 殺人未遂

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