網路工程師淪共諜…涉洩漏逾3千筆情報機關個資 起訴求刑7年6月

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉嫌被中共軍情人員「福州溫泉」吸收淪為共諜，檢方查出，李能謙涉嫌與網路工程師洪嘉培從資料庫中搜尋「外交部、國防部」等關鍵字，取得情報機關現、退役人員個資共3674筆，洩漏給「福州溫泉」。台北地檢署今偵結，依違反國家情報工作法、國家安全法及個資法起訴洪，求刑7年6月。

北檢主任檢察官曾揚嶺偵辦李能謙涉犯詐欺案件，搜索後分析相關扣押物發掘他淪為共諜，交付3千多筆公務上應秘密個資、軍方應秘密公務資訊，日前依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌起訴李等5人，其中對李具體求刑12年。

起訴指出，洪嘉培2025年3月前從綽號「一哥」的男子取得大量國人的姓名、出生年月、身分證字號、任職單位、聯絡電話等個資「資料庫」，同年4月12日在高雄市大寮區工作室與被大陸軍情人士吸收的李能謙會面，得知李欲將資料庫賣給大陸官方、軍方人士。

起訴指出，李能謙、洪嘉培涉嫌從資料庫搜尋關鍵字「外交部」、「國防部」、「陸軍」、「海軍」、「空軍」、「後備」，並用「Bandicam」螢幕錄影程式紀錄操作過程，取得包含情報機關現、退役情報人員的姓名、身分證字號、聯絡電話、任職單位共3674筆個資的9個影片檔案。

檢方追查，李能謙2天後將其中6個檔案以Telegram私密聊天模式洩漏給大陸福州地區軍方情報人士「福州溫泉」，並試圖用人民幣10萬元向「福州溫泉」兜售資料庫，但雙方對價格無法達成共識而未果，李則轉知洪大陸方面對資料庫「不感興趣」。

檢方查出，先前已遭起訴的李能謙、彭永聰在2024年4月間請託陳韋碩蒐集我國軍職人員個人資料，陳隨即聯繫從事民間貸款代辦業務鄭兆安尋求協助，鄭應允後向陳表示將找軍職友人協助蒐集相關資料，但實際上鄭從過往經手代辦貸款客戶名單中，挑選具軍人身分，將姓名、身分證字號、手機號碼等個資彙集成PDF檔，2024年5月22日透過LINE傳給陳，陳轉傳給彭，鄭取得5千元報酬。

檢方偵結，被告洪嘉培為一己私利罔顧國家安全，矢口否認違反國家安全法及國家情報工作法等犯行，飾詞狡辯，建請法院量處應執行有期徒刑7年6月。陳韋碩、鄭兆安等2人則依違反個人資料保護法違法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴。