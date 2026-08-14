台中30歲母投藥再悶死2幼子今當庭全認罪 想交保出去賺錢養姑姑

台中今年1月驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童昏迷再以捂悶釀窒息身亡，檢方依家暴殺人等罪嫌起訴她；台中地院今開庭，陳女當庭稱「我認罪」，其辯護人稱陳女多年來對小孩很疼愛，案發時受情緒問題，主張給予交保及後續精神鑑定。

警方今年1月31日凌晨1點多獲報，西區向上路一棟大樓有2名幼童失去生命跡象，到場發現8歲、3歲2名男童均失去呼吸心跳，送醫仍死亡。

警方查，陳女情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦透露輕生、想帶孩子一起走念頭，對方苦勸1個多小時仍不放心，除報警也趕到現場查看，開門驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息，陳女當下情緒激動也被戒護送醫。

警方查，陳女無業和男友在西區大樓承租2房1廳房子，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，陳平時在家照顧孩子，男友在燒烤店上班；陳女和前夫離婚後，8歲長子由她和前夫輪流照顧，當時放寒假長子回來和媽媽同住，不料卻遭遇死劫。

台中地檢署查出，陳女對2名孩童下藥後，見其等昏迷再以捂悶釀2人死亡，偵結依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌、對未滿7歲之人犯殺人罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

台中地院今開延押庭，審判長簡芳潔表示陳女羈押期至8月27日屆滿，今詢問檢、辯雙方意見，公訴檢察官殷節主張，陳女雖為認罪表示，但協商時有提出精神鑑定、量刑前社會調查等，依實務經驗醫院會通知其親友到場詢問，為防免勾串之虞，仍認有羈押必要，應延長羈押。

陳女的律師則說，陳女已經認罪，目前相關證據調查完畢，且相關鑑定也非針對案情認定，因此無串證可能，也沒有繼續羈押必要，請法院予以交保。

陳女也當庭稱「我認罪」，但家中還有年邁的姑姑需人照顧，她希望能先出去賺錢，給姑姑生活津貼，等時間到了自己再進來服刑。

簡芳潔也詢問相關鑑定目的為何，陳女的律師稱，陳案發前有服用大量藥物，有情緒困擾，她多年來對小來很疼愛，若非因為情緒狀況，不可能會有案發時對孩子的行為，簡最後諭知全案候核辦，陳女還押。

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