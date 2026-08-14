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男看守所羈押寄信威脅家人 「回去闖大場讓你一個頭兩個大」判刑出爐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市蕭男因對家人有暴力行為，今年2月9日基隆地方法院核發民事緊急保護令，裁定不得騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信，且應最少遠離住處至少100公尺。蕭男另案羈押在基隆看守所，今年3月寄信給家人，揚言「我回去一定闖一場大場的，定讓你一個頭兩個大，你們如果要認為說我在恐嚇也無所謂。」法官依違反保護令罪判處有期徒刑2月，可易科罰金。

基隆地院判決指出，蕭男與申請人2人間具有家庭暴力防治法的家庭成員關係。蕭今年2月9日，經基隆地方法院核發民事緊急保護令，裁定命其不得實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，不得有騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信，且應最少遠離住處至少100公尺。

判決說，蕭男2月10日親自收受保護令已知悉保護令內容後，今年3月8日因另案在基隆看守所執行羈押期間，3月時寄送信件給家人。

蕭男在信中寫有「我告訴你，我回去一定闖一場大場的給你，我一定讓你一個頭兩個大...、不怕事不怕關...、你們如果要認為說我在恐嚇也無所謂...」等語，家人收信後向警方報案，警方將蕭男依違反家暴令、恐嚇送辦，並經檢方起訴。

法官審理指出，蕭男無視保護令效力，違反保護令內容對告訴人騷擾、通信，考量他坦承犯行，因此給予易科罰金。

法官並指，依信件內容，言詞雖有流於挑釁，令閱讀者不悅之情，然並未具體言及要如何加害告訴人之生命、身體、自由、名譽、財產之事，客觀上尚難評價為「惡害通知」之行為，認為尚難構成檢方起訴的恐嚇危害安全罪，此部分不另為無罪之諭知。

男看守所羈押寄信威脅家人，「回去闖大場讓你一個頭兩個大」判刑出爐。記者游明煌／攝影
男看守所羈押寄信威脅家人，「回去闖大場讓你一個頭兩個大」判刑出爐。記者游明煌／攝影

家人 基隆 保護令

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