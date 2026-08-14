影／竹聯幫弘仁會境外話務手返台遭逮 涉跨國電詐羈押禁見

竹聯幫弘仁會成員林暉旗，被控與滯留柬埔寨的台籍人籌組詐團，該集團將機房設在大陸廈門，由林暉旗擔任話務手，長期傳送詐騙訊息或操作通訊軟體，將受害人引入陷阱，北市警方掌握林暉旗日前從廈門返台，一入境就將其逮捕，台北地檢署訊後認為林暉旗涉犯組織、加重詐欺等罪，昨依逃亡串證之虞向法院聲押禁見，法院凌晨裁准羈押。

據了解，全案緣起於檢方偵辦一起博弈娛樂城透過第三方支付洗錢案時，循線查出竹聯幫弘仁會在柬埔寨籌組電詐集團，組織規模不小，並將機房設於廈門市，由林暉旗在當地擔任核心話務手，藉由假公安、檢察院人員，要求被害人提供帳戶、匯款，得手後再將贓款包裝為「博奕金流」層層洗入台灣。

竹聯幫弘仁會新生代要角飯窪大輔，因涉及槍砲、逼人剁指等案遭法院判刑5年8月，近日傳出他持第三國護照，棄保潛逃到東南亞，結合弘仁會海外幹部跨海遙控電詐，由於林暉旗是聽命柬埔寨高層指令辦事，兩者之間是否有關聯，檢警將深入追查。

目前電詐話務手為躲避警方追查，發展出「跨境話務轉接」模式，話務手本人可能身處境外（如東南亞、歐洲等地），但透過台灣境內共犯架設的網路電話交換機（IP-PBX）或貓池（Modem Pool）作為轉接工具，將境外發出的訊號轉為台灣本地的市話或未顯示號碼，以降低民眾的警覺心。

台中地院近期審理詐騙集團機房案，2名金主判刑5年6月、4年2月確定，但擔任「話務手」的孫姓男子因被通緝才到庭，法官認為話務手是電信詐欺不可或缺環節，依22個加重詐欺及未遂罪，重判20年徒刑，罕見出現詐團成員刑度遠高金主案例。