屏東縣議員宋麗華涉夫詐欺案 晚間獲300萬元交保後低調離去

屏東縣議員宋麗華與丈夫鄭任祐，因涉嫌捲入詐欺及洗錢案，橋頭地院今晚裁定鄭男即日起羈押2個月並禁止接見通信，宋麗華則獲300萬元交保，並限制住居，晚間10時許宋麗華在兒子攙扶下步出法警室，面對媒體詢問始終低頭不語，快步搭乘黑色休旅車離去。

檢警調查，鄭任祐先前因涉及美國冷氣壓縮機專利投資詐欺案，遭新竹地院判刑4年，並宣告沒收犯罪所得2242萬元，已在高雄第二監獄服刑，但因另涉詐欺案，遭橋頭地檢署追查金流，發現鄭男疑將詐欺所得移轉至宋麗華名下帳戶。

檢察官昨指揮發動搜索，在其高雄住處扣得上千萬元現金、黃金及珠寶，隨後提訊鄭男並將宋女帶回偵辦，訊後今天凌晨以二人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地院今晚7時裁定，鄭男有勾串共犯或證人之虞，確實有羈押的原因與必要性，裁定自即日起羈押2個月，並禁止接見、通信，原本正在執行的4年有期徒刑，自法院裁定羈押起，原執行的徒刑將中斷，改為羈押身分。

宋麗華部分，法官則諭知以300萬元具保，同時禁止接觸本案共犯，並限制住居。

宋麗華的兒子晚間9時許用黑色提袋裝滿300萬元現金，奔赴法院辦理交保手續，晚間10時10分宋麗華手持法院牛皮紙袋遮擋臉部，步出橋頭地院法警室，面對現場記者詢問，全程低頭不發一語，快速乘車離去。

屏東縣議員宋麗華（右）獲300萬元交保，面對記者詢問案情，宋並未回應、快速離去。記者巫鴻瑋／翻攝