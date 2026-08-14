台南正副議長賄選案…邱莉莉、林志展9人無罪定讞 藍議員：尊重

台南市議會議長邱莉莉（前右）、副議長林志展（前左）賄選案檢方二審上訴昨遭駁回，涉案九人無罪確定。 聯合報系資料照

台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展被控行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一、二審均獲判無罪，檢察官不服提上訴，最高法院認為上訴不符刑事妥速審判法的要件，昨駁回上訴，邱莉莉、林志展等九人全數無罪確定。邱莉莉、林志展都感謝司法還清白，林說，會更努力服務市民，回報鄉親長期支持。

國民黨籍台南市議員蔡育輝說，判決結果與社會觀感有落差，對判決結果表示尊重，司法審判講求直接證據，既然無罪確定，就應相信司法，期許邱莉莉在剩餘的任期能繼續發揮領導力，帶領議會共同監督市政，為議會爭取更多榮耀，共創台南市民的福祉。

檢方起訴，邱莉莉、林志展和民進黨前中執委郭再欽為使邱順利當選議長，三人在副議長補選日前多次聯繫、聚會討論選情；邱等人二○二二年十一月廿六日台南市議員選舉之後，擔心民進黨六席議員「跑票」，謀議採取賄選、恐嚇方式，由郭擔任總操盤手，邱、林聯繫民進黨議員固票，逼迫議員放棄投票、投給自己或投給邱。

檢方主張，議員方一峰曾被賄賂，要求他違背國民黨團決議，投票給邱莉莉，已故台南市區漁會理事長林士傑為協助賄選，對方恫稱「議員，廿五日你有兩個選擇，一個是不要出席，一個是投自己，總之就是不可以投給郭信良」。方報警指出，因被恐嚇而心生畏懼，立即電話聯絡家人離開至別處居住，他則於正副議長投票日間住宿於市議會。

檢方起訴邱莉莉、林志展、郭再欽、林士傑等十人，台南地方法院一審判決十人均無罪。檢方不服上訴，援引前議長李全教賄選案為例，認邱等人是具體謀議具犯意聯絡，建請從重量刑。

台南高分院二審仍認為，檢方僅就一審依職權取捨證據、形成心證的事項再行爭執，並仍持己見為不同評價，未提出足以影響判決的新事證，仍判決邱莉莉、林志展、郭再欽等九人無罪，其中林士傑遭槍殺身亡而判決不受理。