屏東議員宋麗華涉詐欺案 深夜交保獲釋不發一語

台電核二廠前廠長曾文煌收賄220萬元一審判刑7年，檢方又查出曾任副廠長期間，也與修配組經理陳聰德5人在6件採購案中收賄1010萬元，依貪汙行收賄罪起訴曾等5名公務員、廣承公司負責人郝致衡6人，曾、陳偵查中羈押禁見，2人今移審，法院下午裁定他們繼續羈押禁見。

2026-08-13 17:49