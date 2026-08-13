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屏東議員宋麗華涉詐欺案 深夜交保獲釋不發一語
國民黨籍屏東縣議員宋麗華及其配偶鄭任祐涉嫌詐欺及洗錢等案遭聲押，經橋院審理，宋麗華今天以新台幣300萬元交保。宋麗華深夜步出法警室，面對媒體不發一語快步離開。
宋麗華住處昨天遭橋頭地檢署執行搜索，訊後遭檢方認涉犯詐欺、洗錢等罪嫌重大，向法院聲押。橋頭地方法院今天下午召開羈押訊問庭，法官裁定宋麗華300萬元交保、限制住居，鄭任祐則是羈押2個月並禁止接見通信。
鄭任祐於晚上8時59分許由橋頭地方法院囚車解還檢方，宋麗華家屬則於晚上9時8分許持交保金到法警室辦理交保。宋麗華待完成交保手續、經法官裁定釋放後，於晚上10時9分許步出法警室，面對媒體不發一語，隨其家屬搭車離開。
全案起因鄭任祐涉以假投資向友人詐得2242萬多元，經橋檢追查金流，發現宋麗華疑涉洗錢等案，專案小組昨天搜索宋麗華住處，查扣市價逾千萬元黃金及現金等證物，訊後認宋麗華及鄭任祐涉犯洗錢罪、詐欺罪等，向法院聲押禁見。
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