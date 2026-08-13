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女女戀追車出人命！護花男趴引擎蓋卻摔落遭輾斃 國民法官判7年4月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園彭、黃同姓女戀人起口角爭執，彭男維護黃女加入戰局，黃索性駕車離去，彭男為阻止彭女追車趴上引擎蓋，彭女無視前方手抓雨刷的彭男仍駕車疾駛，導致男子摔車遭來車輾斃，桃園地院國民法官審結，依傷害致死罪將彭女判7年4月徒刑，仍可上訴。

犯罪事實指出，43歲以開白牌車維生的彭子恩，與黃姓女子是同性戀人，兩女2022年8月12日上午8時38分疑因情感糾紛在楊梅區富豐北路路邊大吵，黃女的彭姓男友人看不慣加入戰局，當場與彭女大吵，黃女見狀趁雙彭爭執時，先行駕車離去，彭女隨即駕車追愛，護花彭男為阻止彭女，情急之下趴在彭女車頭的引擎蓋上，一手緊抓雨刷。

彭女明知彭男就趴在她的引擎蓋上，仍駕車沿富豐北路往民富路方向行駛，彭男在車輛行駛105公尺處的員德路口，突然自車輛引擎蓋上摔落，彭女明知對方摔落在地，仍未停車查看繼續向前行駛，彭男摔落後因故倒地不起，不到2分鐘便遭由員德路左轉至富豐北路，又疏於注意前方道路狀況的曾姓女駕駛駕車輾壓倒地的彭男，造成他有創傷性硬腦膜及蜘蛛膜下出血併意識不清、急性呼吸衰竭、右側肱骨骨折、左側肋骨多處骨折併氣胸等傷害，送醫仍不治。

國民法官法庭審理時，彭女對事實坦承不諱，國民法官法庭審酌檢察官提出的各項證據後，認被害彭男死亡結果與被告彭女的傷害行為有因果關係，被告犯後撥打電話報案，並至派出所通知員警而自首犯行，被告於後續偵查過程中曾遭併案通緝。

國民法官法庭依檢察官、辯護人提出事證，認被告彭女於本案並無經傳喚而未到庭情事，難認被告想逃避審判程序，仍符合自首要件。又被害彭男趴引擎蓋阻止彭女駕車離去的行為，對被告應構成不法侵害之強制行為，被告駕車離去並繼續行駛，則屬防衛行為過當。衡量被告自首、防衛過當等情節後，依規定減刑。

國民法官法庭審酌，被告雖非直接意圖傷害被害人，但因欲追趕黃女，在被害彭男趴附車輛引擎蓋阻止下仍持續駕駛，最終導致被害彭男死亡。此舉不僅造成家屬難以抹滅的傷痛，也危及公共道路交通安全。

考量被告彭女背景：職業為白牌車司機，學歷國中肄業，智識正常，卻有多次非暴力前科，顯示守法意識薄弱。雖然犯後立即報警並坦承事實，但態度欠佳，未補償家屬損害，家屬亦無調解意願。綜合以上情狀，法院量處有期徒刑 7年4月。本案仍可上訴。

桃園女女同性戀因故爭吵，護花男子趴引擎蓋阻止一方追車，卻摔落地上久久不起，意外遭來車輾斃，桃園地院國民法官法庭審結，將白牌車彭姓女駕駛依傷害致人於死罪判處徒刑7年4月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園女女同性戀因故爭吵，護花男子趴引擎蓋阻止一方追車，卻摔落地上久久不起，意外遭來車輾斃，桃園地院國民法官法庭審結，將白牌車彭姓女駕駛依傷害致人於死罪判處徒刑7年4月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

國民法官 人命 同性戀

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