涉夫詐欺金流案 屏東縣議員宋麗華300萬交保、鄭姓丈夫改裁羈押

屏東縣議員宋麗華與其丈夫鄭任祐，因涉嫌捲入詐欺、洗錢及逃漏稅案，昨經高雄橋頭地檢署聲請羈押，橋頭地方法院今天下午開庭訊問，晚間7時裁定鄭男即日起羈押2個月並禁止接見通信，宋麗華則獲法官諭知300萬元交保，限制住居並禁止接觸本案共犯。

檢警調查，鄭任祐先前因涉及美國冷氣壓縮機專利投資詐欺案，遭新竹地院判刑4年，並宣告沒收犯罪所得2242萬元，目前已在高雄第二監獄服刑，橋頭地檢署接手擴大追查金流，發現鄭男疑將詐欺所得移轉至宋麗華名下帳戶。

檢方昨指揮發動搜索，在宋麗華的高雄住處扣得上千萬元現金、黃金及珠寶，隨後提訊鄭男並將宋女帶回偵辦，訊後以二人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地院今晚開庭審理後指出，鄭男經訊問後，認定其有勾串共犯或證人之虞，確實有羈押的原因與必要性，裁定自即日起羈押2個月，並禁止接見、通信，鄭男原本正在執行的4年有期徒刑，自法院裁定羈押起，原執行的徒刑將中斷，改為羈押。

宋麗華部分，法官考量整體案情及現有事證後，諭知以300萬元具保，同時禁止接觸本案共犯，並限制住居。