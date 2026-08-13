夢想不動產業務遭控吸金20億後神隱 檢方指揮刑事局追查

桃園青埔「夢想不動產」一名陳姓業務遭多名投資人指控，以投資房地產可賺取8%至12%價差為誘因招攬資金，事後卻突然失聯。被害人自行統計受害者可能超過百人、投入金額恐達20億元。目前已有多名被害人報案，檢方已指揮刑事局偵辦，清查實際被害人數、資金流向及相關人員是否涉案。

案件曝光後，有被害人在社群平台發文求助，表示家人長期透過陳姓業務投資房地產，對方宣稱可藉由房產買賣賺取8%至12%的價差，家族成員因此陸續把多年積蓄、長輩留下的遺產投入，甚至有人抵押名下房屋借款加碼。直到陳男失聯，才發現資金恐怕無法取回。

其中一名被害人家屬指稱，家族投入金額超過8000萬元，如今不僅本金拿不回來，每月還得負擔約7萬元貸款。事件爆發後，投資人陸續發現，陳姓業務平時使用的姓名疑非本名；有人指稱其真實身分為陳順吉，且涉及通緝身分，但相關身分及過往案件仍待檢警進一步查證。

警方先前證實已有多名被害人報案提告，案件目前已由檢方指揮刑事局偵查第七大隊第一隊深入追查，除了釐清陳男行蹤，也將清查投資款究竟流向何處、實際吸收資金規模，以及案件是陳男個人行為或另有其他人參與。

網路流傳「超過百人受害、吸金20億元」等數字，目前仍屬被害人方面初步統計，實際涉案金額及被害人數仍待檢警逐筆清查確認。全案朝詐欺、違反銀行法等方向蒐證釐清。