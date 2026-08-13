核二廠收賄收不完！前廠長曾文煌才判7年又起訴 法官裁定續押

台電核二廠前廠長曾文煌收賄220萬元一審判刑7年，檢方又查出曾任副廠長期間，也與修配組經理陳聰德5人在6件採購案中收賄1010萬元，依貪汙行收賄罪起訴曾等5名公務員、廣承公司負責人郝致衡6人，曾、陳偵查中羈押禁見，2人今移審，法院下午裁定他們繼續羈押禁見。

郝致衡因與竑柏實業郭姓負責人、復動工業楊姓經理、培盟精密公司施姓董事因業務往來熟識，與廠商協議合作承攬標案，郝為感謝未被刁難、順利請款，在6件採購案中行賄，曾涉嫌收賄340萬250元、陳聰德收賄190萬元，另有公務員收賄40萬到420萬元不等，犯罪所得1010萬250元已全數繳回。

檢方查出，郝致衡認為廠商要從曾文煌身上得到好處，給曾文煌好處是最有幫助的方式；2018年間，郝、曾抽菸時，郝對曾開口「我有賺錢，都有你好處」，相約郝得標核二廠採購案有獲利時，依標案決定金額答謝曾，郝為延續與核二廠生意，標案一有賺錢就分享給核二廠的公務員。

起訴指出，在履約請款價7572萬元的「第二熱沉採購案」中，郝致衡為酬謝曾文煌、陳聰德等人未刁難，以在核二廠內用信封袋包裹現金交付、現金存款至帳戶等方式行賄。

2019年12月23日，郝致衡到核二廠當面請託曾文煌，對核二廠「電動閥馬達採購案」底價做合理調整，2020年1月8日郝即在曾的副廠長辦公室親手交付裝有30萬元賄款的信封袋給曾，曾將錢帶回家做日常花用，部分則存進帳戶。

於核二廠「波紋管採購案」中，郝致衡為答謝陳聰德將採購案派入核二廠大修作業計劃、同意編列採購預算，且為酬謝曾文煌、陳聰德讓標案順利履約請款，再將現金裝到信封紙袋，帶到辦公室放置或親手交付。

此外，核二廠限制性招標採購案「主汽機及飼水汽機備品」及「管閥等備品一批」，郝致衡為酬謝標案順利請款，2020年間行賄18萬現金、贈送市價12萬250元的家用電器給曾文煌，也於核二廠「濾袋採購案」行賄陳聰德10萬元。