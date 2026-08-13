台積電翻版！南亞科工程師為帶槍投靠 偷拍機密製程技術遭訴

台積電洩密案上月甫定讞，又傳出科技大廠機密製程遭竊。記憶體大廠南亞科技（簡稱南亞科）先進製程開發處一名資深工程師葉晏瑋，涉嫌與中國大陸獵人頭公司接洽後，為求高薪新職，竟在今年3、4月間，三度偷藏小型運動攝影機進入辦公室，偷拍機密製程技術文件，遭公司資安人員查決議報請檢調偵辦，新北地檢署依違反營業秘密法、背信罪嫌將葉男起訴。

檢調查出，陽明交通大學光電工程研究所博士學歷的葉男，為南亞科先進製程處先進製程開發四部資深工程師，自去年起以通訊軟體微信多次與對岸獵人頭公司接觸，爭取赴陸高薪工作機會，並於今年2月13日透過內部電子郵件向公司提離職。

今年3月28日凌晨、4月4日深夜及4月5日凌晨，葉男三度將Insta 360運動攝影機，藏入零食堆規避安檢門檢查，夾帶攝影機進入公司受管制辦公室，再利用個人帳號、密碼登入公司虛擬主機，大量讀取、翻拍屬南亞科核心營業秘密的製程技術相關文件。

直到同年月15日，葉男辦完離職手續後，仍未歸還依規定必須歸還或刪除的營業秘密資料，經南亞科資安人員比對無線設備異常訊號資料，員工門禁紀錄及個人公發電腦操作紀錄，才驚覺上述營業秘密遭竊取，於是報請檢調介入偵辦，及時前往葉男住所查扣，所幸經查其翻拍的南亞科營業秘密尚無外流。